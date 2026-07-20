Dusan Tadic'ten sürpriz karar! Geri dönüyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe formasını terleten Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kulüplerinden Al-Wahda ile 1+1 yıllığına anlaşmıştı.

42 MAÇTA 25 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

BAE'deki ilk sezonunda 42 maça çıkan Tadic, 5 gol - 20 asistlik performans sergileyerek toplamda 25 gole doğrudan katkı sağladı.

Sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmayan 37 yaşındaki Sırp futbolcu, bir sezonun ardından BAE'den ayrıldı.

Haberin Devamı

HOLLANDA'YA GERİ DÖNÜYOR

Dusan Tadic'in 20 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinin 9 yılını geçirdiği Hollanda'ya dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

Voetbalzone'un haberine göre; Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan NEC Nijmegen, Dusan Tadic'i kadrosuna katmak üzere. Formalitelerin tamamlanmasının ardından transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Yeşil-kırmızılı ekibin Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'u da renklerine bağlaması bekleniyor.

HOLLANDA LİGİ PERFORMANSI

Daha önce Hollanda 1. Ligi'nde (Eredivisie) FC Groningen, FC Twente ve Ajax'ta forma giyen Tadic, toplamda 295 lig maçına çıktı ve 119 gol - 140 asist üreterek toplamda 259 gole doğrudan katkı sağladı.