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Dusan Tadic'ten sürpriz karar! Geri dönüyor

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#Transfer Haberleri#Dusan Tadic#Fenerbahçe
Dusan Tadicten sürpriz karar Geri dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 10:06

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir yıl BAE'de Al-Wahda forması giyen 37 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Hollanda'ya geri dönüyor. İşte detaylar...

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2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe formasını terleten Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kulüplerinden Al-Wahda ile 1+1 yıllığına anlaşmıştı.

Dusan Tadicten sürpriz karar Geri dönüyor

42 MAÇTA 25 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

BAE'deki ilk sezonunda 42 maça çıkan Tadic, 5 gol - 20 asistlik performans sergileyerek toplamda 25 gole doğrudan katkı sağladı.

Sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmayan 37 yaşındaki Sırp futbolcu, bir sezonun ardından BAE'den ayrıldı.

Dusan Tadicten sürpriz karar Geri dönüyor

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HOLLANDA'YA GERİ DÖNÜYOR

Dusan Tadic'in 20 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinin 9 yılını geçirdiği Hollanda'ya dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

Voetbalzone'un haberine göre; Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan NEC Nijmegen, Dusan Tadic'i kadrosuna katmak üzere. Formalitelerin tamamlanmasının ardından transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Yeşil-kırmızılı ekibin Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'u da renklerine bağlaması bekleniyor.

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HOLLANDA LİGİ PERFORMANSI

Daha önce Hollanda 1. Ligi'nde (Eredivisie) FC Groningen, FC Twente ve Ajax'ta forma giyen Tadic, toplamda 295 lig maçına çıktı ve 119 gol - 140 asist üreterek toplamda 259 gole doğrudan katkı sağladı.

Dusan Tadicten sürpriz karar Geri dönüyor

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#Transfer Haberleri#Dusan Tadic#Fenerbahçe

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