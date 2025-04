Dusan Tadic'ten şampiyonluk yorumu: 'Her şeyimizi ortaya koyacağız!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından ise Anderson Talisca ve Dusan Tadic açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

DUSAN TADIC: RAKİP AYRIMI YAPMIYORUZ

"Maçtan önce 8 finalimiz kaldığını konuşmuştuk. Bu ilk maçtı, 3 puanla tamamladık. Kalan maçlarda en iyisini ortaya koyarak her maçı kazanmak istiyoruz. Bunu birlikte yapabiliriz ancak. Taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe'yi seven insanlarla bunu başarabiliriz. Şampiyon olmak istiyorsanız, bu anlayışı ortaya koymalısınız. 7 maç kaldı. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Her şeyimizi ortaya koyacağız kazanmak için."

"Kalan 7 maçtaki en zor rakip?"

"Aslında her rakip zor. Bir sonraki rakibimiz bizim için en zorlu rakip olacaktır. Bu şekilde düşünüyoruz. Bir sonraki rakip bizim için en zor maç olacaktır. Bir ayrım yapmıyoruz. Her rakip zor. Herkes mücadele gösteriyor. Sivasspor da bugün iyi bir oyun ortaya koydu. Ligde kalmak için mücadele ediyorlar. Sıkıntılar yarattılar bize. Bundan sonra kolay maç yok çünkü herkes bir amaç için mücadele ediyor. Kendi savaşımızı sürdürmeliyiz. Şampiyonluğun bizim için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar istediğimizi, tavrımızla, mücadelemizle göstermeliyiz."

ANDERSON TALISCA: KALİTELİ OYUNCULARLA DAHA KOLAY OLUYOR

"Çok iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. Kaliteli oyuncularla bu tarz oyunları yapmak daha kolay oluyor. Bu takımdaki herkes çok kaliteli. İkinci frikik, ilk frikiktekinden daha yakındı ve kalecinin erken çıkabileceğini düşündüm. Bu şekilde vurdum ve kaleci bu şekilde kurtarış yaptı."

"Topun başına geçtiğinde gol olacağını hissetti mi?"

"Açıkçası faul olduğu anda o topun başına geçtiğimde çok öz güvenliydim. Kaleci için çok zor bir top atabileceğim ve gol atabileceğim hissim vardı."