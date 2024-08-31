Dusan Tadic'ten Manchester United eşleşmesi yorumu: Heyecanlandırıyor

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından attığı iki golle galibiyetin mimarlarından olan Dusan Tadic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Tadic, “Bugün bana göre çok önemli bir galibiyet elde ettik. Özellikle ilk yarıda biraz daha fazla gol atabilirdik. Yapmış olduğumuz baskı çok fazlaydı, fakat maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarıya tam olarak istediğimiz gibi başlayamadık ve rakibe pozisyonlar verdik. Atmış olduğumuz ikinci gol çok değerliydi. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımıza da vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“UMARIM HEDEFİMİZE ULAŞIRIZ”

Haberin Devamı

Fenerbahçe camiası olarak kupa kazanmak istediklerini vurgulayan yıldız oyuncu, “Her gün bunun hayalini kuruyorum. Zaten bu yüzden Fenerbahçe’ye gelmeye karar verdim. Burası inanılmaz taraftarlara ve tarihe sahip bir camia. Herkes bunu gerçekten çok istiyor. Bunu da her antrenmanda göstermeye çalışıyoruz. İsteğimiz ve arzumuz bu kupaları elde etmek yönünde. Umarım hedefimize ulaşırız” şeklinde konuştu.

“TAKIM ARKADAŞLARIMI MUTLU ETMEYİ SEVİYORUM”

Asist yapmayı gol atmaktan daha çok sevdiğini söyleyen Tadic, “Bazen gol atıyorum bazen de asist yapıyorum. Asist yapmayı biraz daha çok seviyorum diyebilirim. Çünkü takım arkadaşlarımı mutlu etmeyi seviyorum. Tabii bu durum oynadığımız müsabakaya göre değişiklik gösteriyor. Sonuç olarak hepimiz, bu takım için galibiyet almak için çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Gol sonrası takım arkadaşlarıyla girdiği diyaloglar hakkında da konuşan 35 yaşındaki oyuncu, “Gol attığımız zaman aramızda bu konuşmaları gerçekleştirebiliyoruz. Maçın içinde küçük detaylar oluyor. O golü attığınız zaman küçük detayları aramızda konuşuyoruz. Birbirimize bilgi vermek ve yaptığımız yanlışları düzeltebilmek için bu konuşmaları gol attıktan sonra konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

“RAKİP KALECİNİN ÖNE ÇIKMAYI SEVDİĞİNİ BİLİYORDUK”

Haberin Devamı

Attığı gol ve kaleci Livakovic’in uzun pası hakkında konuşan Dusan Tadic, “Livakovic’in asistinde attığı gol ile alakalı sorulan soruyu da cevaplayan Tadic, “Bunu her antrenmanda sürekli olarak çalışıyoruz. Zaten teknik heyet de bize bu bilgileri sağlıyor. Neleri daha iyi yapabileceğimiz konusunda ve kaleden oyun başlangıcı konusunda çalışıyoruz. Bu anlamada teknik heyetin haklarını da teslim etmemiz gerekiyor. Özellikle kaleci Livakovic’in de hakkını teslim etmek gerekiyor. Aynı zamanda Edin Dzeko’yu da vücudunu iyi kullanarak pozisyonun gerçekleşmesini sağladığı için tebrik etmek gerekir. Bana göre bir tebrik de kaleci hocamız Sandro’ya olmalı. Çünkü rakip kalecilerle ilgili olarak bizlere sürekli bilgiler veriyor. Rakip kalecilerle alakalı maç içerisinde neler yapmamız gerektiği hakkında bilgiler veriyor. Maçtan önce de rakip kalecinin öne çıkmayı sevdiği bilgisini bize verdi. Hepsinin hakkını teslim etmek gerekiyor” dedi.

Haberin Devamı

Maç maç düşünerek ilerlediklerini söyleyen Tadic, “Eğer şampiyon olmak istiyorsak bu şekilde yapmamız gerekiyor. O yüzden bizim oynayacağımız ilk maç bizim için en önemli maç. Taraftarlarımız ise her maça hazırlar. Daima tribünlerde bizi desteklemek için hazırlar. Bize her zaman enerji veriyorlar” diye konuştu.

“MANCHESTER UNİTED, DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİR TANESİ”

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri hakkında da düşüncelerini aktaran Dusan Tadic, “Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Onlarla kendi evimizde oynayacak olmamız çok güzel olacak. Orada çok fazla arkadaşım var. Teknik direktörlerini de tanıyorum. Dolayısıyla onları yeniden görecek olmak beni heyecanlandırıyor. Onlarla rakip olacağım için mutluyum. Kura ile ilgili olarak da zor bir kura olduğunu söyleyebilirim. Ama biz takım olarak hazırız. Taraftarlarımız için de heyecanlı bir şey olacaktır. Camia olarak bu durumun keyfini çıkartacağız” diyerek sözlerini tamamladı.