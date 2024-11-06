Dusan Tadic'ten Jose Mourinho'ya övgü: 'Dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri'

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UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ve Dusan Tadic zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Zeki Murat Göle'nin açıklamaları:

MOURINHO NEDEN BASIN TOPLANTISINDA YOK?

"Kendisinin diğer çalıştığı kulüplerde de böyleydi, ceza aldığında basın toplantısında olmaması konusu. Bu tercihi kullanıyor. O yüzden şu anda yok."

'4 TANE SAKAT OYUNCUMUZ VAR'

"Maçla ilgili, buraya moralli geldik. Zor şartlarda önemli bir galibiyet aldık. Bu takım ruhunu, birlik ve beraberliği arttırdı. Birlik ve beraberliğimiz iyi durumda. Zor bir fikstür çektik. AZ Alkmaar'a karşı zor bir mücadele bizi bekliyor. Eksiklerle geldik. 4 tane sakat oyuncumuz var. Onlardan eksik bu maça hazırlandık. Hocamız, akademiye çok önem veriyor. Yarın akşam da aramızda 4 genç oyuncu olacak. Onlar için şans. İnşallah oynama şansları olur."

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'DEĞERLİ PUANLAR ALDIK'

"Grupta ilk 8 için mücadele ediyoruz. İlk 3 maçta değerli puanlar aldık, zorlu rakiplerle oynadık. AZ Alkmaar'dan sonra bir deplasman maçı daha olacak. Zor bir fikstür. Ama biz Fenerbahçe'yiz ve kazanmak için buraya geldik. Avrupa Ligi'nde mücadelemize devam edeceğiz."

'BİZİ ETKİLEMEZ'

"AZ Alkmaar'ın durumu bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. AZ Alkmaar, lige ilk 6 hafta çok iyi başladı. Ondan sonra düşüşleri oldu. Ama bunda bazı faktörler var. Bunun bir çıkışı olacaktır. Onlar da bir çıkış noktası arıyorlar. O yüzden bizim için zor ve önemli bir maç."

'MOURINHO TADIC'TEN FİKİR ALDI MI?'

"Mourinho, çok detaycı ve özel bir insan. Oyuncularla fikir alışverişi yapıyor. Tadic'le de olmuştur tabii ki."

SOL BEK POZİSYONU HAKKINDA

"Benim bir şey söylemem doğru olmaz. Yoklukta bile çok çeşit yaratabilen bir hocamız var. Tabii ki eksiklikler etkiliyor ama bir şekilde çözüm bulunuyor."

İşte Dusan Tadic'in açıklamaları:

"Bana göre, Hollanda Ligi daha iyi. Ben burada yaşarken, puansal anlamda Hollanda 5. sıradaydı. Türkiye, 12. veya 13. sıradaydı. Ama şu anda Türkiye daha iyi durumda. 8 veya 9. sırada. Hollanda için daha taktiksel bir lig olduğunu söyleyebilirim. Maçı domine etmeye çalışan takımlar daha fazla. Türkiye'de fiziksel oyun daha fazla. Duygunun da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hollanda, taktiksel olarak daha ön planda."

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"AZ Alkmaar, bu ligin en iyi genç takımlarından biri. Çok fazla genç oyuncuları var. Kaliteli bir hocaları var. Daha önce ona karşı oynadım. AZ Alkmaar, futbol oynamaya çalışan bir takım. Zor ve ilginç bir maç olacak."

NEDEN TÜRKİYE LİGİ?

"Çok iyi bir soru. Açıkçası ben Hollanda'da güzel zamanlar geçirdim. Her şeyi yaşadığımı söyleyebilirim. Benim için gitme zamanıydı. Fenerbahçe'yi seçtim, Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Fenerbahçe, çok güçlü bir taraftar kitlesine sahip. Fenerbahçe'nin bana sunduğu projeden sonra bir şüphem olmadı. Fenerbahçe, çok büyük, taraftarları çok büyük. Fenerbahçe, kupalar kazanmak isteyen bir takım. Türkiye Ligi'nin de geliştiğini düşünüyorum. Çok fazla iyi, kaliteli oyuncular geliyor. Bu da bence pozitif bir durum oluşturuluyor."

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'MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK KEYİF'

"Gerçekten Mourinho ile çalışmak büyük bir keyif. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Kazanmadığı şey kalmadı. Birçok şey öğreniyoruz kendisinden. En iyi şekilde bizi hazırlamaya çalışıyor. İyi bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz her maça. Sayabileceğim çok şey var Mourinho ile ilgili pozitif."