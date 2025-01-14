Dusan Tadic'ten itiraf: Hocamız da söylüyor

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Süper Lig’de bu sezon en fazla karşılaşmada hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan Dusan Tadic bu seriyi 4 maça çıkardı. Ayrıca 8 gol, 7 asiste imza atan Sırp yıldız ligde en fazla golde payı bulunan isim konumunda.

BENCiL OLSAM 300 ASiST OLMAZDI

36 yaşındaki yıldız maç sonu bazı pozisyonlarda şut çekmek yerine asisti tercih etmesiyle ilgili “Bazen bencil olabilirim ama bencil olsaydım kariyerimde 300 asist olmazdı. Bitiricilik anlamında şut atabilirim, hocamız da bana bunu söylüyor, ailem de bana bunu söylüyor. Pozisyonları gördüğünüzde o an pas atmanın daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz” diye konuştu.

Tadic ayrıca, “Son maçlarda çok fırsat yarattık. Özellikle Hatay’a çok daha fazla gol atabilirdik. Bugün de aynı şekilde ilk yarıda 3-4 gol atabilirdik. Gol pozisyonlarında çok daha kararlı olmalıyız. Aynı şekilde savunmada da daha iyi olabiliriz.” dedi.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: PUAN KAYBI LÜKSÜMÜZ YOK BU BiZDE STRES YARATTI

Konya’da F.Bahçe’nin 2. golünü atan Çağlar Söyüncü maç sonu sözlerine Ahmet Çalık’ı anarak başladı. Tecrübeli futbolcu maçla ile ilgili olarak ise “İstemediğimiz şekilde başladık ama istediğimiz noktaya geldik. Bundan sonra puan kaybı lüksümüzün olmadığını biliyoruz, bunun stresini yaşadık. Oynayan oynamayan tüm arkadaşlarımla birlikte F.Bahçe’yi daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız” dedi.

MERT MÜLDÜR: ÇOK DURAN TOP ÇALIŞTIK

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür Süper Lig’de bu sezon ilk golünü Konya deplasmanında attı. Milli futbolcu, sarı lacivertli forma ile çıktığı 42. maçta 2. golünü ağlara göndermeyi başardı. 6 da asisti bulunan Mert Müldür ilk golünü de geçen sezon Kadıköy’de yine Konyaspor ağlarına göndermişti.

HER YERDE OYNARIM

Mert Müldür, Konyaspor deplasmamanında 3 golün 2’sinin duran toplardan gelmesi ve kendisi performansıyla ilgili maç sonu şunları söyledi: “Son haftalarda duran toplara çok çalıştık ve bugün 2 gol attık duran toplardan. Bizim için en önemlisi galibiyetti. Farklı taktiklerle oynuyoruz, takım alışınca çok iyi şeyler ortaya çıkabilir. Hoca beni nerede oynatırsa oynarım, kimsenin bu konuda problemi yok.”

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