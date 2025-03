Dusan Tadic'ten Galatasaray sözleri: 'Şu anda şoför koltuğundaki onlar!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u Mert Müldür, Dusan Tadic ve En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada hata yapmayan sarı - lacivertlilerde futbolcular karşılaşmanın ardından konuştu.

Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları şu şekilde;

"GOL SEVİNCİMİN BİR ANLAMI YOK"

Mert Müldür: "Gol sevincini geçen sezon Konyaspor'a karşı gol attığımda da yapmıştım. Benim için özel bir anlamı yok. Daha önce oynadığım takımda, takım arkadaşımın gol sevinciydi. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra öyle kaldı.

Zirveye ortağız. Çok fazla puan farkı açılmış değil. Maç maç kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmaya çalışacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz gerçekten her maçı kazanmak... Üç kupada da iddiamız sürüyor. Her maçı kazanmayı hedefliyoruz.

Galibiyet için çok mutluyuz. Takım olarak çok güzel bir maç çıkardık. Mevki olarak benim için fark etmiyor, hoca nerede uygun görürse oynarım. Nerede görev verilirse elimden geleni yapmaya hazırım her zaman. Bizim için gerçekten çok önemliydi. İlk yarıda 3-0'ı bulmamız çok önemliydi. Daha da fazlasını yapmak istedik ama 3-0 için de mutluyuz. Perşembe günü Rangers maçı bizi bekliyor. Avrupa'da da elimizden geleni yapmaya hazırız."

"ŞU ANDA ŞOFÖR KOLTUĞUNDA OLAN GALATASARAY"

Dusan Tadic: "Bana göre ilk yarıya güçlü bir başlangıç yaptık. Böyle bir başlangıç yapmak çok önemliydi. Geçmişte bazı maçlarda bunu yapamamıştık. İlk yarı güçlü bir oyun oynadık. İkinci yarıda dördüncü golü bulabilirdik. İstikrarlı bir oyun sergiledik. Bunu sergilemek de bizim için önemliydi.

Aslında tabii ki biz oraya kazanmak için gittik (Galatasaray maçı) ama maalesef bu olmadı. Zorlamamız gerekiyor. Şu anda şoför koltuğundaki onlar, biz de baskı yaratıyoruz. Onları zor duruma sokmak istiyoruz. Şu anda durum bize bağlı değil. Bizim hedefimiz tüm maçları kazanmak ama tabii ki umudumuz, arzumuz onların maç ve puan kaybetmesi ve bizim de kazanmamız."