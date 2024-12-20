×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dusan Tadic'ten Fenerbahçe ve Ajax sözleri! 'Gelecek sezon...'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Tadic#Fenerbahçe
Dusan Tadicten Fenerbahçe ve Ajax sözleri Gelecek sezon...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 19:15

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Hollanda basınına geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Hollanda'da yayın yapan Ajax Life isimli portala konuştu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tadic, geleceğine ilişkin soruya; "Sanırım yeni yıla kadar buna kara vermeyeceğim. Bir şeyleri aceleye getirmek istemiyorum. Gelecek sezon kupalar kazanabileceğim bir takımda oynamak benim için öncelik. Para önemli değil, önemli olan kulübün sportif olarak verdiği garantiler." dedi.

Gözden KaçmasınEmenikeden Fenerbahçe itirafı: Ersun Yanalın herkesle sorunu vardıEmenike'den Fenerbahçe itirafı: Ersun Yanal'ın herkesle sorunu vardıHaberi görüntüle

"AJAX'I ÇOK SEVİYORUM! FENERBAHÇE DE SÖZLEŞMEMİ UZATMAK İSTİYOR"

Ajax ile ilgili de konuşan 35 yaşındak futbolcu; "Ajax her zaman kalbimde, her zaman benimle. Bunu herkes biliyor. Henüz kulüpten bir telefon almadım ama sürekli geri dönmem için mesajlar alıyorum. Beni özlediler. Ayrıca Fenerbahçe de sözleşmemi uzatmak istiyor. Sakince düşünmeliyim." sözlerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Tadic#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!