Dusan Tadic'ten Fenerbahçe ve Ajax sözleri! 'Gelecek sezon...'

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Hollanda'da yayın yapan Ajax Life isimli portala konuştu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tadic, geleceğine ilişkin soruya; "Sanırım yeni yıla kadar buna kara vermeyeceğim. Bir şeyleri aceleye getirmek istemiyorum. Gelecek sezon kupalar kazanabileceğim bir takımda oynamak benim için öncelik. Para önemli değil, önemli olan kulübün sportif olarak verdiği garantiler." dedi.

"AJAX'I ÇOK SEVİYORUM! FENERBAHÇE DE SÖZLEŞMEMİ UZATMAK İSTİYOR"

Ajax ile ilgili de konuşan 35 yaşındak futbolcu; "Ajax her zaman kalbimde, her zaman benimle. Bunu herkes biliyor. Henüz kulüpten bir telefon almadım ama sürekli geri dönmem için mesajlar alıyorum. Beni özlediler. Ayrıca Fenerbahçe de sözleşmemi uzatmak istiyor. Sakince düşünmeliyim." sözlerini kullandı.

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