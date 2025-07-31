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Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu: Ülke, yıldız futbolcunun sözleşmesini konuşuyor!

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#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Kızılyıldız
Dusan Tadicin yeni takımı belli oldu: Ülke, yıldız futbolcunun sözleşmesini konuşuyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 17:14

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Sırp futbolcu Dusan Tadic ülkesinin takımlarından Kızılyıldız ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu yeni kulübünün tarihteki en pahalı transferi olacak.

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Fenerbahçe'nin eski 10 numarası Dusan Tadic ülkesine döndü. Sarı lacivertli kulüple sözleşmesi bittikten sonra yeni durağının neresi olacağı merak edilen tecrübeli futbolcu Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla el sıkıştı.

36 yaşındaki oyuncunun kırmızı beyazlı kulüpte yıllık net 2 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Sözleşmede yer alan başarıya bağlı 9 farklı bonus maddesinin gerçekleşmesi durumunda, Tadic'in senelik kazancı daha da artacak.

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Kızılyıldız'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını elde etmesi durumunda deneyimli oyuncu 200 bin euro ek gelir elde edecek. Yıldız futbolcuya ayrıca gol ve asist başına 5 bin euro ek ödeme yapılacak.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Sırp basını anlaşmanın resmiyete dökülmesiyle Dusan Tadic'in kulüp tarihinin en yüksek maliyetli transferi olacağını yazdı.

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Birkaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalaması beklenen Tadic, yeni takımının formasını büyük ihtimalle ilk kez Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu’nda Lech Poznan’a karşı giyecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Dusan Tadiç Fenerbahçe'de 2 sezonda 109 maçta 29 gol 35 asistlik bir performans sergilemişti.

 

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#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Kızılyıldız

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