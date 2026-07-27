Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu!

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NEC Nijmegen, Dusan Tadic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki Sırp yıldız, 2028 yazına kadar geçerli olacak iki yıllık sözleşmeye imza attı.

NEC Sportif Direktörü Carlos Aalbers, transferin ardından yaptığı açıklamada, "Bazen bir kulüp için gerçekleşmesi zor görünen fırsatlar ortaya çıkar. Dusan Tadic de böyle bir oyuncu. Genç yeteneklerle deneyimli isimlerin doğru dengesine inanıyoruz ve Dusan bu yapıya mükemmel uyuyor. Hem sahada hem de saha dışında takıma önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.