×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Dusan Tadic#NEC Nijmegen#Transfer
Dusan Tadicin yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 16:38

NEC Nijmegen, Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

NEC Nijmegen, Dusan Tadic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe sürpriz ayrılık kapıda Menajeri sözleşme feshi için İstanbuldaFenerbahçe sürpriz ayrılık kapıda! Menajeri sözleşme feshi için İstanbul'daHaberi görüntüle

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki Sırp yıldız, 2028 yazına kadar geçerli olacak iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Dusan Tadicin yeni takımı belli oldu

NEC Sportif Direktörü Carlos Aalbers, transferin ardından yaptığı açıklamada, "Bazen bir kulüp için gerçekleşmesi zor görünen fırsatlar ortaya çıkar. Dusan Tadic de böyle bir oyuncu. Genç yeteneklerle deneyimli isimlerin doğru dengesine inanıyoruz ve Dusan bu yapıya mükemmel uyuyor. Hem sahada hem de saha dışında takıma önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dusan Tadic#NEC Nijmegen#Transfer

BAKMADAN GEÇME!