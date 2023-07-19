Dusan Tadic'in Fenerbahçe'ye imzasında Roberto Carlos ve Alex De Souza'nın katkısı büyük

Haberin Devamı

Sırp futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olan Dusan Tadic, önümüzdeki 2 yıl boyunca Fenerbahçe formasını giyecek. Özellikle Ajax formasını giydiği son 5 sezonda Hollanda ekibinin tarihine geçen bir performansa imza atan Tadic, adı birçok kulüple anılmasına rağmen sarı lacivertlilere gelmeye nasıl ikna edildi? İşte Dusan Tadic transferinin perde arkası… Başkan Ali Koç’un Belgrad’da gizli buluşarak bizzat bitirdiği sezonun flaş transferinde, Sırp yıldızı sarı lacivertli ekibin geçmiş yıllarda yaptığı Roberto Carlos, Alex de Souza gibi büyük transferlerin etkilediği ortaya çıktı.

BAŞKANLA KONUŞTU ERTESİ GÜN İMZA ATTI

Haberin Devamı

Fenerbahçe’yi yakından tanıyan tecrübeli futbolcu, daha ilk görüşmede diğer tüm teklifleri geri çevirip, başkan Ali Koç’a “Evet” yanıtını verdi.

Ajax’tan ayrılmasının ardından tam 30 kulüpten transfer teklifi alan yıldız oyuncu başkan Ali Koç’la konuşmasının ertesi günü yönetici Selahattin Baki ile görüşmeyi sürdürüp, sportif direktör Mario Branco’nun düzenlediği sözleşmeye imzayı attı. Kendisini 2 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı atmasının hemen ardından özel uçakla İstanbul’a gelen Dusan Tadic, takımın mabedi olan Ülker Stadı’nın çimlerine ayak bastı, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ni gezdi.

BUGÜN İDMANA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Tecrübeli oyuncu, “Fenerbahçe uzun yıllardır ilgiyle takip ettiğim, tarihinde Roberto Carlos, Alex de Souza gibi birçok ünlü yıldızın forma giydiği kulüp. Bu yüzden teklif gelir gelmez başkan Ali Koç’a ‘Evet’ dedim. Şimdi tek hedefim bana güvenenleri, bana inananları mutlu etmek” dedi. Sarı lacivertli ekibe attığı imzayla bir anda yılın en önemli transferlerinden biri olarak öne çıkan Dusan Tadic’in çok heyecanlı ve istekli olduğu öğrenilirken, tesisleri ve İstanbul’da yaşayacağı evi gördükten sonra eşyalarını taşımak için Belgrad’a gittiği bugün İstanbul’a dönüp ilk idmanına çıkacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

DUSAN TADiC KiMDiR?

· Doğum tarihi: 28 Kasım 1988

· Doğum yeri: Backa Topola (Sırbistan)

· Boy: 1.81 metre

· Mevki: Sol kanat, santrfor, sağ kanat

· Oynadığı kulüpler: Vojvodina, Groningen, Twente,

Southampton, Ajax

· Piyasa değeri: 6 milyon Euro

TADiC 2022-23’TE NE YAPTI?

MÜSABAKA MAÇ GOL ASIST

Eredivisie 34 11 18

Şampiyonlar Ligi 5 - 1

Hollanda Kupası 5 2 2

Avrupa Ligi 2 - -

Johan Cruijff Kupası* 1 - -

TOPLAM 47 13 21

GÜÇLÜ YÖNLERi

· Oyun kurma

· Direkt serbest atış

· Kilit pas

ZAYIF YÖNLERi

· Defansif katkı

DUSAN TADiC’iN KULÜP PERFORMANSI

KULÜP MAÇ GOL ASIST

Ajax 241 105 112

Southampton 162 24 35

Vojvodina 96 27 17

Twente 85 32 36

Groningen 76 14 32

TOPLAM 660 202 232

Haberin Devamı

Dusan Tadic’iN GEÇEN SEZON HOLLANDA LiGi iSTATiSTiKLERi

· Maç 34

· İlk 11 34

· Maç başına dakika 87

· Gol 11

· Gol sıklığı 270 dakikada bir

· Maç başına gol 0.3

· Maç başına şut 1.4

· Maç başı isabetli şut 0.6

· Kaçan büyük şans 5

· Pozisyonu gole çevirme %24

· Ceza sahası içinden gol 11/32

· Asist 18

· Topla buluşma 68.6

· Yaratılan büyük şans 32

· Kilit pas 4.8

· Maç başına isabetli pas 33.9 (%77)

· İsabetli orta 3.6 (%36)

· Başarılı hop sürme 0.7 (%51)

· Kazanılan ikili mücadele 2.9 (%41)

· Top kaybı 22.2

GOL VE ASiSTE AVRUPA’DA SON 5 SEZONUN EN iYiSi

SEZON GOL ASIST

· 2022-23 11 18

· 2021-22 13 19

· 2020-21 14 17

· 2019-20 11 14

· 2018-19 28 13