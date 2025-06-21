Dusan Tadic, Yunanistan yolunda! 2 yıllık imza...

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Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA TAMAM

Sportske'nin haberine göre; Yunan devi Olympiakos, Tadic ile prensip anlaşmasına vardı.

Haberin detaylarında ise Sırp yıldıza 4 milyon Euro'dan 2 yıllık bir sözleşme teklif edildiği yazıldı.

F.BAHÇE KARİYERİ

2 sezon terlettiği Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 109 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol, 32 asiste imza attı.