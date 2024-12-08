Dusan Tadic: Hemen toparlanıp daha iyi olmalıyız

Haberin Devamı

Derbi maçta kullandığı serbest vuruşta direğe takılan Fenerbahçeli Dusan Tadic, büyük hayal kırıklığı yaratan bir yenilgi aldıklarını söyledi. Sırp futbolcu, “Atmosferi iyi biliyoruz. Geçen sene burada kazanmıştık. Kazanmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyorduk. Maalesef istemediğimiz bir netice ile ayrılıyoruz. Bazı şanslar yarattık. İyi olduğumuz, kötü olduğumuz anlar vardı. Analiz edeceğiz. Böyle bir yenilgi almak üzücü, hayal kırıklığı. Devam etmek gerekiyor. Oynanacak daha çok maç var”dedi. Daha iyi oynamak zorunda olduklarını söyleyen Tadic, “Öncelikle bir Avrupa maçı oynayacağız. Biz maç maç düşünüyoruz. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bu neticeden ötürü hayal kırıklığı yaşıyoruz. Devam etmeliyiz. Kendimizi zorlamalıyız. Beraber kalmalıyız. Kazanmaya devam etmeliyiz. Çarşamba günkü maç yakın tarihte. O maçla birlikte kazanmaya dönmeli ve o şekilde devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.