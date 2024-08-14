Dusan Tadic: Fenerbahçe'nin askerleriyiz

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile 1-1 berabere kalarak tur şansını yitiren Fenerbahçe'de Dusan Tadic açıklamalar yaptı.

Şanssız bir penaltı kararı olduğunu söyleyen Tadic, "Bana göre ilk maça bakınca son yediğimiz golü yememeliydik. Kendi taraftarlarımız önünde galip gelirsek tur atlayan biz olacaktık. Belirleyici anlar vardı. Şanssız bir penaltı oldu. Bu maçın pozitif ve negatif tarafları var. Negatif tarafları düzeltip yola devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi büyük bir prestij olacak. Avrupa Ligi de çok önemli, orada da güçlü takımlar var. En sonuna kadar orada ilerlemek isteyeceğiz." diye konuştu.

Nerde oynadığının öneminin olmadığını kaydeden Tadic, "Fenerbahçe'nin askerleriyiz. Hocamız ne isterse onu yapmaya çalışırız. Çünkü Fenerbahçe her şeyin üzerinde. Bizim de hocanın isteklerine yanıt vermemiz gerekiyor. Benim hangi pozisyonda oynadığım önemli değil, nerede istiyorsa oynarım. Futbolcular olarak Fenerbahçe için fedakarlık yapmalıyız. Oyuncu da başka pozisyonlarda oynamak için esnek olabilmeli. Biz de hocamızın isteklerini yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.