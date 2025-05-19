Dusan Tadic Fenerbahçe’den resmen ayrılıyor! Ajax’ta krize neden oldu

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Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de, sözleşmesi sona eren oyuncularla yollar ayrılacak.

Bu bağlamda sarı lacivertliler, Sırp yıldız Dusan Tadic ile de yeni sözleşme imzalamadı. Tadic’ eski takımı Ajax’a dönüyor.





AJAX’TA KRİZE NEDEN OLDU

Hollanda basınında yer alan habere göre Dusan Tadic, Ajax ile el sıkıştı ve Fenerbahçe’deki kontratını sona ermesinin ardından Hollanda’ya gidecek.

Ajaxlı idareciler tarafından sabırsızlıkla beklemen Tadic’e, Hollanda ekibinin eski teknik direktörü Farioli karşı çıkmıştı.

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SİSTEMİNE UYMUYOR

Hollanda basınında yalan habere göre Farioli, Tadic’i istemiyordu. Farioli’nin bu bağlamda Ajax yönetimine ‘Yoğun tempolu, oyuncuların sürekli koşmasının gerektiği oyun felsefesine sahibim, Tadic benim tarzıma uygun biri değil’ raporunu ilettiği kaydedildi.





AJAX MUTLAKA İMZALATACAK

Ajax'tan ayrılmadan önce Farioli’nin istememesine karşın Ajax CEO’su Alex Kroes’in, Tadic’i kulübe geri kazandıracağı yazıldı.

TADIC DÖNMEK İSTİYOR

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Tadic’in düşüncesi de aktarılırken, Sırp yıldızın Ajax’a geri dönmek istediği ve yönetimle her konuda anlaşmaya vardığı yazıldı.

FARIOLI AJAX'TAN AYRILDI

Öte yandan Francesco Farioli, Ajax ile yolların resmen ayırdı. Ajax'ın yaptığı paylaşımda kararı Farioli'nin verdiği ifade edildi.



