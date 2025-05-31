Dusan Tadic Fenerbahçe-Konyaspor maçında neden oynamadıklarını açıkladı: Dzeko ile aldığımız bir karardı

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Sırp yıldız Dusan Tadic, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe’den ayrıldı.

Yıldız oyuncu, Dzeko ile beraber sezonun son haftasındaki Konyaspor maçında yer almadı.

Tadic, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Konyaspor maçında oynamamalarının nedenini anlattı.

İşte Tadic’in konuya ilişkin sözleri:

Son maçta oynamamak Dzeko ile birlikte aldığımız karardı. Fenerbahçe'nin imajını zedelemek istemedik. Herkes çok üzgün. Güzel anıları korumak istedik. Tesislerdeki veda sorun değil. Elbette stadyumda veda etmek isterdim ama şu anda atmosfer çok iyi değil. Bu şekilde olması daha iyi.