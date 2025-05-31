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Dusan Tadic Fenerbahçe-Konyaspor maçında neden oynamadıklarını açıkladı: Dzeko ile aldığımız bir karardı

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#Dusan Tadic#Fenerbahce#Konyaspor
Dusan Tadic Fenerbahçe-Konyaspor maçında neden oynamadıklarını açıkladı: Dzeko ile aldığımız bir karardı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 15:48

Fenerbahçe’den sözleşmesinin sona ermesiyle beraber ayrılan Dusan Tadic, Konyaspor maçında Dzeko ile beraber neden oynamadıklarını açıkladı.

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Sırp yıldız Dusan Tadic, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe’den ayrıldı.

Yıldız oyuncu, Dzeko ile beraber sezonun son haftasındaki Konyaspor maçında yer almadı.

Tadic, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Konyaspor maçında oynamamalarının nedenini anlattı.

Dusan Tadic Fenerbahçe-Konyaspor maçında neden oynamadıklarını açıkladı: Dzeko ile aldığımız bir karardı

İşte Tadic’in konuya ilişkin sözleri:

Son maçta oynamamak Dzeko ile birlikte aldığımız karardı. Fenerbahçe'nin imajını zedelemek istemedik. Herkes çok üzgün. Güzel anıları korumak istedik. Tesislerdeki veda sorun değil. Elbette stadyumda veda etmek isterdim ama şu anda atmosfer çok iyi değil. Bu şekilde olması daha iyi.

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#Dusan Tadic#Fenerbahce#Konyaspor

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