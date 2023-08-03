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Dusan Tadic, Fenerbahçe için bir futbolcudan daha fazlası

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#Fenerbahçe#Tadic#İsmail Kartal
Dusan Tadic, Fenerbahçe için bir futbolcudan daha fazlası
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 07:00

Sırp yıldız, başarılı futbolunun yanı sıra sahaya yansıttığı karakterle tam puan aldı. İlk Zimbru maçında atılan her golden sonra takım arkadaşlarını birlikte sevinmeye davet eden Tadic, önceki günkü rövanşa da damga vurdu. İlk 11’de kaptan çıkan Sırp yıldız, daha sonra Mert Hakan oyuna girince devre arası pazubendi çıkarıp ona verdi.

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Dusan Tadic, gerek antrenmanlarda ve gerekse maçlardaki başarılı performansının yanı sıra sahaya yansıttığı karakterle ‘Fenerbahçe için bir futbolcudan daha fazlası’ olduğunu ortaya koydu. Sırp oyuncu, Zimbru ile oynanan sezonun ilk iki resmi maçında son derece pozitif davranışlar sergiledi. İlk karşılaşmada, atılan her golden sonra takım arkadaşlarına eliyle ‘gelin birlikte sevinelim’ çağrısında bulunan Tadic, kendisine atılan bir uzun pası alamayınca taraftarlara dönüp, bu kez eliyle “Hata bende” işareti yaptı. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız ayrıca maç sırasında birkaç kez teknik direktör İsmail Kartal’ın yanına giderek, sahada gördüğü bazı eksikleri dile getirdi.

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MERT HAKAN ‘SENDE KALSIN’ DEDİ AMA...

Tadic, Zimbru ile önceki gün oynanan rövanş maçında da takımı ne kadar sahiplendiğini ve iyi niyetli olduğunu gösteren davranışlarda bulundu. Sahaya ilk 11’de kaptan çıkan Tadic, 32. dakikada takımın kıdemli isimlerinden Mert Hakan oyuna girince kaptanlık pazubendini ona vermek istedi. Mert Hakan’ın, “Gerek yok, sen devam et” cevabını vermesi üzerine ilk yarı sonuna dek pazubendi takan Sırp futbolcu, devre arası soyunma odasında pazubendi çıkarıp takım arkadaşına verdi. Tüm bunlar Sırp yıldızın elini taşın altına koyup Fenerbahçe’de takım olgusunu yerleştirmek için elinden geleni yapacağını ortaya koydu.

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#Fenerbahçe#Tadic#İsmail Kartal

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