Dusan Tadic: Erkek gibi öne çıkıp sorumluluk alalım

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F.Bahçe’nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic ikinci yarıda çok pozisyona girmelerine rağmen maça iyi başlamadıklarını ve çok kolay bir gol yediklerini söyledi. Sırp yıldız, “Başkanımız. yöneticilerimiz, sportif direktörümüz bize gereken desteği veriyor ve dolayısıyla biz oyuncular bunun sorumlularıyız” derken sözlerini şöyle devam ettirdi:

ŞANSSIZDIK AMA BU MAZERET DEĞiL

“Aynaya bakmamız gerekiyor. Kendimden başlayarak, neyi daha iyi yapabilirizi sorgulamalıyız. Bu bizim sorumluluğumuzda. Sorumluluk almalıyız. Erkek gibi sorumluluk almamız gerekiyor. Hataları düzeltmek için bir erkek gibi öne çıkmamız gerekiyor. Herkes öz eleştirisini yapmalı. Tabii ki şanssızlıklar yaşıyoruz ama bunlar mazeret değil. Bizler Fenerbahçeyiz. İyi bir görüntü sergilemedik ve iyi bir sonuç alamadık. Bize inananları hayal kırıklığına uğrattık.”

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TARAFTARDAN ÖZÜR DiLiYORUZ

Dominik Livakovic’in yokluğunda sakatlıktan çıkarak eldivenleri eline geçiren İrfan Can Eğribayat, Eyüp beraberliği için çok üzgün olduklarını söyledi. İrfan Can “Kazanmamız gereken bir karşılaşmada puan kaybettik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Çok da iyi oynamadığımız bir karşılaşmaydı. Biraz daha fazla mücadele etmemiz lazım. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.