Dusan Tadic: 'Bu eleştiriler normal!'

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı - lacivertlilerde Oğuz Aydın, Dusan Tadic açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

OĞUZ AYDIN: MOURINHO BİZİ ÇOK İYİ HAZIRLADI

"Öncelikle şimdiden herkesin bayramını kutlarım. Güzel bir Ramazan Ayı geçirdik. Maça gelirsek, takım olarak ilk yarı çok iyi bir oyun oynadık. İlk yarıda maçı bitirdik. İkinci yarı biraz daha iyi olabilirdi ama önemli olan sonuç ve galibiyet aldık.

Maça iyi hazırlandık taktik olarak, hocamız bizi çok iyi hazırladı. Bu da sahaya yansıdı ve güzel bir galibiyet oldu."

DUSAN TADIC: ELEŞTİRİLER NORMAL

"Öncelikle sözlerime Türkiye'deki insanların bayramını kutlayıp başlamak istiyorum. Çok özel bir gün. Ramazana Bayramı kutlu olsun. Bu istatistik için çok mutluyum, çok güzel bir şey. 1-1.5 yıldır buradayım. 100. maç benim için harika bir his. Fenerbahçe harika bir kulüp. 100. maç için çok ama çok mutluyum.

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Aslında kendimi iyi hissediyorum. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum sezon başında olduğu gibi. Bu noktada bir sorun yok. Eleştiriler normal. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynuyorsanız bu eleştiriler normal. Daha önceki kulüplerde de bunları yaşadım. Ben de bu eleştirileri alıyorum. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bu eleştirilerin gelebileceğini biliyorsunuz. Burada takıma yardımcı olmak için bulunuyorum. Buradaki herkes elinden geleni ortaya koyuyor."