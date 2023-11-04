Dusan Tadic: Bizler kurban değiliz, savaşçıyız

Haberin Devamı

Fenerbahçeli futbolcular Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Trabzonspor'a 3-2 kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Edin Dzeko, "İlk yaptıkları ortada kalemizde gol gördük. İlk şutları, ilk ortaları gol oldu. Sürekli uzan topla oynadılar. Sonrasında ikinci topu kazanmaya çalıştılar. İlk yarı çok fazla hatalar yaptık" dedi.

Maçtan ders alacaklarını kaydeden Edin Dzeko, "Futbolda kazanmak ve kaybetmek var. En önemli şey vazgeçmemekti. Kırmızı karttan sonra da maçı bırakmadık. Bu pozitif olan şey. Tekrar aynı hataları yapmamak için de ders alacağız" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın İsmail Kartal sakat oyuncuların döneceği tarihi açıkladı! Haberi görüntüle

Maçı değerlendiren Dusan Tadic, "Sakatlıklar var ama bu bahane değil. Bizler kurban değiliz, savaşcıyız. Hiçbir şeyi bahane olarak sunmayız. Takım karakterini sahaya koydu. 3-3 yapabilirdik.'' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Tadic son olarak, ''Taraftar desteğini gösterdi. Bizim için kötü bir darbe oldu ama ayağa kalkacağız." dedi.