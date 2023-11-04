×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dusan Tadic: Bizler kurban değiliz, savaşçıyız

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Trabzonspor
Dusan Tadic: Bizler kurban değiliz, savaşçıyız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 23:28

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçeli futbolcular Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Trabzonspor'a 3-2 kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Edin Dzeko, "İlk yaptıkları ortada kalemizde gol gördük. İlk şutları, ilk ortaları gol oldu. Sürekli uzan topla oynadılar. Sonrasında ikinci topu kazanmaya çalıştılar. İlk yarı çok fazla hatalar yaptık" dedi.

Maçtan ders alacaklarını kaydeden Edin Dzeko, "Futbolda kazanmak ve kaybetmek var. En önemli şey vazgeçmemekti. Kırmızı karttan sonra da maçı bırakmadık. Bu pozitif olan şey. Tekrar aynı hataları yapmamak için de ders alacağız" diye konuştu.

Gözden Kaçmasınİsmail Kartal sakat oyuncuların döneceği tarihi açıkladıİsmail Kartal sakat oyuncuların döneceği tarihi açıkladı!Haberi görüntüle

Maçı değerlendiren Dusan Tadic, "Sakatlıklar var ama bu bahane değil. Bizler kurban değiliz, savaşcıyız. Hiçbir şeyi bahane olarak sunmayız. Takım karakterini sahaya koydu. 3-3 yapabilirdik.'' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Tadic son olarak, ''Taraftar desteğini gösterdi. Bizim için kötü bir darbe oldu ama ayağa kalkacağız." dedi.

Gözden KaçmasınFenerbahçeli yöneticiden sert tepki: Ahlaksızlık diz boyuFenerbahçeli yöneticiden sert tepki: Ahlaksızlık diz boyuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!