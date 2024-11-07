Dusan Tadic: AZ Alkmaar ile zor ve ilginç bir maç olacak

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F.Bahçe’de Dusan Tadic bugünkü rakipleri AZ Alkmaar’ın ligin en iyi genç takımlarından biri olduğunu belirtirken “Çok fazla genç oyuncuları var. Kaliteli bir hocaları var. Daha önce ona karşı oynadım. AZ, futbol oynamaya çalışan bir takım. Zor ve ilginç bir maç olacak” dedi. Hollanda liginin Türkiye’ye oranla daha iyi olduğunu belirten Tadic, neden F.Bahçe’yi seçtiği ile ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

TÜRKiYE LiGi GELiŞiYOR

‘Hollanda’da her şeyi yaşadığımı söyleyebilirim. Benim için gitme zamanıydı. F.Bahçe’nin bana sunduğu projeden sonra bir şüphem olmadı. F.Bahçe çok büyük, taraftarları çok büyük, kupalar kazanmak isteyen bir takım. Türkiye Ligi’nin de geliştiğini düşünüyorum. Kaliteli oyuncular geliyor. Bu da bence pozitif bir durum oluşturuluyor.”

MOU KONUŞMADI

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‘Mourinho basın toplantısına katılmazken yardımcı antrenör Zeki Murat Göle bunun nedenini “Diğer çalıştığı kulüplerde de böyleydi, ceza aldığında basın toplantısında olmaması konusu. Bu tercihi kullanıyor. O yüzden şu anda yok” sözleriyle ifade etti.