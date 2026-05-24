Dusan Alimpijevic'ten Anadolu Efes'e olay sözler: 'Son iki yıldır Türkiye'de final oynamamalarının nedeni Beşiktaş'tır!

Dusan Alimpijevic, Beşiktaş‘ın Euroleague hedefleri ve İstanbul’daki taraftar atmosferi hakkında konuştu.

Mozzart Sport’a röportaj veren Alimpijevic'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"BUNLAR KULÜP VE TARAFTARLAR İÇİN TARİHİ OLAYLAR"

EuroCup sona erdi; Beşiktaş büyük bir başarı elde etti, ancak şampiyonluk elinden kaçtı. Etkiler geçtikten sonra şu anki hisler neler?

Biliyor musunuz, herhangi bir Avrupa turnuvasının finalinde oynamak hiçbir şekilde başarısızlık olarak değerlendirilemez. Üç yıl önce Beşiktaş'a geldiğimizden beri beş final oynadık! Son 50 yılda sadece bir kez, 2012/2013 sezonunda kupa kazanan bir kulüpten bahsediyoruz. 1975'ten beri Beşiktaş'ta bir süreklilik yoktu. Bu sezon, kelimenin tam anlamıyla kulübün tüm rekorlarını kırdık: Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde, Türkiye Kupası finalinde, Avrupa Ligi finalinde oynadık... Bunlar kulüp ve taraftarlar için tarihi olaylar.

"BU MUHTEŞEM SEZONU BİR KUPA İLE TAÇLANDIRABİLİRDİK"

Elbette kulüpte hayal kırıklığı var. Bu muhteşem sezonu bir kupa ile taçlandırabilirdik. Ligde ikinci sıradayız; Fenerbahçe'nin sadece iki puan gerisinde kalarak zirveyi kaçırdık. Böylesine güçlü bir ligde, bu play-off'lara girerken harika bir sonuç. Ama EuroCup için içimizde ciddi bir ukde kaldı. Turnuvanın başında favoriler Hapoel, Bursaspor, Türk Telekom, Gran Canaria ve Budućnost'tu... Ancak Bourg ile oynadığımız finale geldiğimizde, favori konumunda olan bizdik. Bunu taçlandıramamış olmamız çok yazık.

"BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE'İN BİR SONRAKİ ORTAĞI OLABİLECEĞİNE DAİR CİDDİ İŞARETLER VAR"

Önümüzdeki sezonlarda koçluk kariyerinizin geleceği Beşiktaş'a bağlı mı?

Her şeyin hangi yöne gideceğini görmek için EuroLeague'deki durumun netleşmesini bekliyoruz. Bourg'un ilgi göstermemesi ya da Monaco'nun katılımını sürdürmek için idari bir çözüm bulamaması durumunda, Beşiktaş'ın EuroLeague'in bir sonraki ortağı olabileceğine dair ciddi işaretler var. Tabii ki, EuroLeague'in 19 kulübe indirilebileceğine dair söylentiler de var, ancak bu senaryonun en az olası olanı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde netleşmesi beklenen sonucu bekliyoruz.

"EUROLEAGUE'E GİRERSEK SON DERECE REKABETÇİ OLACAĞIMIZI GARANTİ EDERİM"

İçeriden bir bakış açısıyla Beşiktaş, organizasyonel ve altyapı açısından EuroLeague seviyesine hazır mı?

Finansal açıdan istikrarlı olmasının yanı sıra, benim için ciddi bir kulübün en büyük gücü altyapısı ve taraftar kitlesidir. Bu iki şeye sahip olduğunuzda, geri kalan her şey kolayca telafi edilebilir. EuroLeague'in gerektirdiklerini sağlamak için yönetimde, ön büroda daha fazla kişi istihdam etmek kolaydır. Ancak kimse, resmi olarak katılımcı olmadan önce seyirci sayısını yapay olarak şişirip bu segmentleri güçlendirmeye çalışmaz.

EuroCup seviyesine göre Beşiktaş, organizasyon açısından şimdiden ortalamanın oldukça üzerinde. Beni en çok memnun eden şey, kulüpte daha önce var olmayan güzel bir basketbol kültürünün gelişmiş olması. Artık her maçımız kapalı gişe oynanıyor ve salon tam kapasite olmasına rağmen sık sık bir bilet daha bulmaya çalışıyoruz. Bu, istikrarın garantisidir. EuroCup'ı kazanmamız ihtimaline karşı gelecek yılın bütçesi çoktan hazırlandı, bu yüzden EuroLeague'e girersek son derece rekabetçi olacağımızı garanti ederim.

"ONLAR İÇİN BAŞARI, SADECE KUPA KAZANMAKLA ÖLÇÜLMÜYOR"

Size İstanbul'daki atmosferi sormak istiyoruz. Sosyal medyada tüm salonun adınızı haykırdığı videoları hepimiz görüyoruz. Salon “Dusan, Dusan” diye bağırırken sizin açınızdan bu nasıl bir his?

Beşiktaş özel bir kulüp. 20 milyondan fazla devasa bir taraftar kitlesi var, ancak zihniyetleri benzersiz – kulübe ve sıkı çalışmaya inanılmaz bir saygı duyuyorlar. Onlar için başarı, sadece kupa kazanmakla ölçülmüyor. Kulübün yönetim şeklini, istikrarlı mali yapısını ve akıllı politikasını takdir ediyorlar. Bu üç yıl içinde sadece bir oyuncumuz ayrıldı ve biz de hemen başka bir oyuncu transfer ederek bu boşluğu doldurduk, böylece mali kayıp sıfır oldu.

Taraftarlar bu mücadeleyi takdir ediyor. Kağıt üzerinde bu seviyeye ait olmayan bir bütçeyle finallere çıktığımızı biliyorlar. Size tek bir gerçek söyleyeceğim: Son iki yıldır, EuroLeague'de üst üste iki kez şampiyon olan ve devasa yatırımlara sahip güçlü Anadolu Efes'in Türkiye'de tek bir final bile oynamamasının ana nedeni Beşiktaş'tır!

Türkiye'ye geldiğinizde, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in zirvede olduğunu bilirsiniz; onlar tüm sınırları ve yatırım limitlerini aşmışlardır ve başka hiçbir kulüp finansal olarak onlara yaklaşamaz. Ve sonra, Beşiktaş olarak onlarla tamamen rekabet edebildiğinizde, hatta daha üst sıralarda yer aldığınızda, taraftarlar bunu kesinlikle takdir etmeyi biliyorlar. Benimle bu insanlar arasında özel, inanılmaz derecede güçlü bir bağ oluşmuş olması büyük bir şans; bu bağ maçtan maça daha da güçleniyor.