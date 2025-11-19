×
Dusan Alimpijevic: 'Hayatımda ilk kez böyle kazandım!'

Dusan Alimpijevic: Hayatımda ilk kez böyle kazandım
Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Türk Telekom galibiyetinin ardından oyuncularıyla gurur duyduğunu ve bugün iyi bir oyun oynadıklarını vurguladı.

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Türk Telekom'u 93-84 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Formda ve moralli bir takımla karşılaştıklarını aktaran Alimpijevic, "Yanılmıyorsam son 10 maçlarının 9'unu kazanmışlardı. Bu yüzden yaptığımız iş gerçekten inanılmaz. İki şey söylemek istiyorum. Öncelikle oyuncularım, ekibim ve kulübümün yanında taraftarlarımızla inanılmaz gurur duyuyorum. Çünkü taraftarlarımız Ankara'da öyle bir atmosfer ve öyle bir kimya oluşturdu ki kendimizi evimizde hissettik. Bu da ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu gösteriyor. İkinci olarak, oyuncularıma da söyledim, onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok çünkü hayatımda ilk kez rakibin 46 serbest atış kullandığı, benim takımımın ise 15 serbest atış kullandığı bir maçı kazandım." diye konuştu.

#Beşiktaş GAIN#Dusan Alimpijevic#Türk Telekom

