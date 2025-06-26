Dusan Alimpijevic: 'Hak ettiler!'

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni Fenerbahçe Beko'nun ardından ikinci tamamlayan Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, finalin ardından açıklamalar yaptı.

"FENERBAHÇE BEKO HAK ETTİK"

Sezon değerlendirmesinde bulunan Alimpijevic, "Öncelikle çok mutluyum. Sezon sezon üzerine koyuyoruz. Geçen sezon yarı final, bu sezon final. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Koç, oyuncular ve kulüp gerçekten şampiyonluğu hak ettiler. Sezon boyunca mükemmeldiler. Söyleyecek bir şey yok." şeklinde konuştu.

"MÜKEMMEL BİR YIL GEÇİRDİK"

Beşiktaş camiasına teşekkür eden Sırp koç, "Kendi kulübümüzü tebrik ediyorum. Mükemmel bir yıl geçirdik. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncularımız, yardımcılarımım... Hep beraber inanılmaz bir iş çıkardık" dedi.

"SÖZ VERİYORUM"

Gelecek sezon hedeflerinden de bahseden başarılı antrenör, "Şunun sözünü veriyorum; daha agresif, daha sert, daha isteyen bir Beşiktaş olacak. Taraftarımız lütfen bizi desteklemeye devam etsin. İnanın çok daha iyi olacağız. Daha iyi şeyler yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.