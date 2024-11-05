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Dursun Özbek'ten Victor Osimhen transferine açık kapı

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#GALATASARAY#TRANSFER#Victor Osimhen
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 11:57

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair açıklama yaptı.

Özbek; sarı - kırmızılıların yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

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Transfer için açık kapı bırakan Galatasaray Başkanı, "Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Yönetim Kurulu olarak, Galatasaray camiasını memnun etmek istiyoruz ve başarı odaklı olduğumuzu kimse unutmamalı. Başarıya giden yolda Galatasaray vardır. Galatasaray, kendi pozisyonunu dikkate alacaktır. Bu konuları bugün konuşmak fayda getirmez. Osimhen çok önemli bir oyuncu, Türkiye'ye onu izlettiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

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GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 4 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

DERBİLERDE SKOR KATKISI

Victor Osimhen, sarı - kırmızılılarla çıktığı Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde skora doğrudan etki etti. 25 yaşındaki yıldız Fenerbahçe maçında 1 asist, Beşiktaş maçında ise 1 golle oynadı. Sarı - kırmızılılar her iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

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#GALATASARAY#TRANSFER#Victor Osimhen

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