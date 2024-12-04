Galatasaray'da Özbek'ten Victor Osimhen müjdesi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisine dair açıklamalar yaptı.

Osimhen Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Özbek, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen, 100 yıllık Galatasaray gibi geldi ve uyum gösteriyor. Florya'daki tavırlarını görseniz! Burada bizim de payımız olduğunu düşünüyorum ve çok memnunum. Zaten bu atmosfere uyamayanlar, Galatasaray'da duramıyor. Bu sezon bizim futbolcumuz. Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip, bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek. Galatasaray'da devam etmek isterse devam eder. Ayrılacağı yönündeki algılara kapılmayın. Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan dolayı çok memnun." şeklinde konuştu.

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Çinli sponsor iddialarına ilişkin konuşan Özbek, "Victor Osimhen transferi için mi bu görüşmeler?" sorusuna "Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Geçen hafta Güney Kore Büyükelçisi geldi, oraya da gideceğimi söyledim. Biz talep etmeden bu ziyaretleri yaptılar, Galatasaray için bu gurur." yanıtını verdi.