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Dursun Özbek’ten Victor Osimhen itirafı: İş bitince bana hak vereceksiniz

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#Dursun Özbek#Victor Osimhen#Galatasaray
Dursun Özbek’ten Victor Osimhen itirafı: İş bitince bana hak vereceksiniz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 16:58

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Temmuz ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün başkanı, Victor Osimhen transferi hakkında konuştu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen transferine ilişkin konuştu.

Özbek yaptığı açıklamada, transferin sona ermesinin ardından nasıl yapıldığını anlatacağını ifade etti.

Özbek’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

"Victor Osimhen, Galatasaray'ı çok sevdi. Onu transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde yapacağımız, böyle planladığımızı söyleyebilirim. İş bittikten sonra inşallah nasıl yapıldığını anlattığımızda siz de bana hak vereceksiniz."

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#Dursun Özbek#Victor Osimhen#Galatasaray

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