Dursun Özbek’ten Victor Osimhen itirafı: İş bitince bana hak vereceksiniz

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen transferine ilişkin konuştu.

Özbek yaptığı açıklamada, transferin sona ermesinin ardından nasıl yapıldığını anlatacağını ifade etti.

Özbek’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

"Victor Osimhen, Galatasaray'ı çok sevdi. Onu transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde yapacağımız, böyle planladığımızı söyleyebilirim. İş bittikten sonra inşallah nasıl yapıldığını anlattığımızda siz de bana hak vereceksiniz."