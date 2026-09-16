Dursun Özbek'ten 'transferde geç kalındı' eleştirilerine yanıt: 'Temmuz'da yapsak 50 milyon euro fazla ödeyecektik!'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Galatasaray'da eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Aslantepe Vadisi’nde yapılan projeyi Galatasaray’ın 100 yılı olarak nitelendirdiğini belirten Dursun Özbek, “LEO Residences projesinde sona geldik. Daireleri teslim etmeye devam ediyoruz. Aslantepe Vadisi’nde yaklaşık 62 dönüm üzerinde yaptığımız bu projeyi, Galatasaray'ın 100 yılı olarak nitelendiriyorum. Sahip olması gereken elzem olan tesislerin burada inşaatına başladık. Galatasaray Spor Kulübü, bütün olimpik sporlarda öncü kimliğe sahiptir. Burada yapacağımız spor kompleksi basketbola, voleybola, yüzmeye ve salon sporlarına hizmet edecek. İnşaatımız devam ediyor. En kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Kulübümüzün ihtiyacı olan bu tesisi bir an evvel yapmamız lazım. Getirisiyle kendisini 10 senede amorti edecek bir proje. Yaklaşık 3 sene olduğunu düşünüyorum. Geriye kalan bir an evvel bitirmekti. Gerek finansal projesi, gerekse de yapımı konusunda projeleri başarıyla yürütüyoruz. Buradaki başarımızın en büyük nedeni, sizden aldığım destek. Aslantepe projesi, Galatasaray için çok önemli bir proje" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘SİZLERE NE SÖZ VERDİYSEM ORADAYIM’

Florya Tesisleri ile ilgili de konuşan başkan Özbek, “Futbolumuzun büyüdüğü, futbolumuza hizmet eden önemli bir tesis. Bu tesisin 22 dönümü Galatasaray Spor Kulübü’nün tapulu malıydı. Geriye 42-43 dönümlük kısmı kamuya ait arsaydı. 2017 yılında buradaki arazinin imar çalışmalarını tamamlamıştık. 2022’den itibaren şöyle bir proje ortaya koyduk; bu toplamda 65 dönüm olan araziyi Galatasaray’a kazandıralım, buradan oluşacak gelirinin tamamını Galatasaray Spor Kulübü’nün geleceği için fon kuralım diye anlatmıştık. Sizlere ne söz verdiysem oradayım. Hiç kimse bunu farklı bir şekilde yorumlamasın" diye konuştu.

Riva projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Dursun Özbek, “Buradaki inşaat bütün hızıyla devam ediyor. 30 dönümlük kısmı Galatasaray’a kazandırdık. Kemerburgaz projemizde de 1’inci fazı bitirdik. 2’nci faz için ruhsat aşamasında ufak tefek sıkıntılarımız vardı, onu geçtik. En kısa sürede altyapımızı, kadın futbol takımımızı buraya taşıyacak için inşaatını süratle bitireceğiz. Finansmanı hazır" dedi.

Haberin Devamı

‘GALATASARAY OLARAK HİÇBİR ZAMAN KAZANDIĞIMIZ BAŞARILARLA YETİNMEDİK’

Bu sezon hedeflerinin üst üste 5’inci kez şampiyon olmak olduğunu söyleyen Özbek, "Geçtiğimiz sezonu üst üste 4’üncü şampiyonluğumuzla tamamladık, 26 şampiyonluğumuza ulaştık. Bu konuda emeği geçen başta Okan hocama, teknik kadroma, futbolcularıma, emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezon da hedefimiz çok açık; üst üste 5’inci kez şampiyon olmak, 27’nci şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa’da Galatasaray’ın adına yakışan başarıları elde etmek olacaktır" diye konuştu.

Haberin Devamı

‘TRANSFERLERİ TEMMUZDA YAPSAYDIK ARADAKİ FARK YAKLAŞIK 50 MİLYON EURO CİVARINDAYDI"

Galatasaray’ı zora sokmayacak yapının peşinde koştukları için transferlerde bazı geçmeler olduğunu söyleyen Özbek, aynı transferleri temmuz ayında yapmaları halinde yaklaşık 50 milyon euro fazla ödeme yapacaklarını dile getirdi. Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu transfer döneminde neler söylendi, neler yazıldı. Ben ve arkadaşlarım daha sezona girmeden, şampiyonluğu elde ettiğimiz gün masaya oturduk. Önce bütçemizi yapalım, harcama limitimiz ne, oturduk planlamamızı yaptık. Bu transfer döneminde en çok eleştiri aldığımız konulardan biri, özellikle taraftar tarafından, geç kalındı konusu. Haklı olabilirler. Transfer dönemlerinin başarılı yürütülmesi iki şeye bağlı. Birincisi yaptığımız transferlerin performansı nasıl, sahada ne veriyorlar. İkincisi de bence çok daha önemlisi finansal boyutunun ne olduğu. Bütün çabamız Galatasaray’ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak. Finansal olarak Galatasaray’ı zora sokmayacak yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Aynı transferleri temmuz ayında yapsaydık aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarındaydı. Bu hususun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sezon başındaki bonservis rakamıyla bizim yaptığımız transfer dönemindeki bonservisle yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden şikayet etmiyorum, haklı tarafları da çoktur. Erken transfer yapmak önemli, kampa yetiştirmek önemli. Ama diğer husus da önemli. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni transferlerimize hoş geldin diyorum. Galatasaray’ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim.”

Haberin Devamı

‘GALATASARAY’IN ALIŞIK OLDUĞU BAŞARILARIN PEŞİNDEN KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Kulübün mali yapısını güçlendirerek Galatasaray’ın alışık olduğu başarıların peşinden koşacaklarını söyleyen Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hep birlikte Galatasaray’ın geleceğini inşa ediyoruz. Bir taraftan tesislerimizi tamamlayacak, kulübümüzün mali yapısını daha da güçlendirecek, diğer taraftan Galatasaray’ın alışık olduğu başarıların peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar birlikte başardık, bundan sonra da birlikte başaracağız.”