Dursun Özbek'ten transfer toplantısında ültimatom: 'Kimsenin gözünün yaşına bakmam!'

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Galatasaray’da son yapılan transfer toplantısında Başkan Dursun Özbek kurmaylarını net şekilde uyardı.
"MAHREM BİLGİLER BASINA SIZARSA KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM!"
Sarı-Kırmızılı kulübün patronu “Transferde panik yapmayacağız. Yine en iyisini alacağız. Eğer listemizdeki oyuncularla ilgili görüşmeler, pazarlıklar, kısacası mahrem bilgiler basına sızarsa; kimsenin gözünün yaşına bakmam” ifadelerini kullandı.
TRANSFER PLANLAMASI
10 numara ve kanat transferinin yanı sıra stoper ile forvete mutlaka oyuncu alınacak.
Yabancı kontenjanında Icardi sonrası yaş kısıtlaması olmayan 1 oyunculuk yer bulunan Sarı Kırmızılılar, ayrıca U23’e uygun isimler üzerinden ilerliyor. Forvete genç bir yabancının alınması planlanıyor.