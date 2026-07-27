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Dursun Özbek'ten transfer toplantısında ültimatom: 'Kimsenin gözünün yaşına bakmam!'

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Dursun Özbek
Dursun Özbekten transfer toplantısında ültimatom: Kimsenin gözünün yaşına bakmam
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 08:37

Transferin suskun takımlarından Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten transfer toplantısında kurmaylarına ciddi bir uyarı geldi. İşte detaylar...

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Galatasaray’da son yapılan transfer toplantısında Başkan Dursun Özbek kurmaylarını net şekilde uyardı.

"MAHREM BİLGİLER BASINA SIZARSA KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM!"

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu “Transferde panik yapmayacağız. Yine en iyisini alacağız. Eğer listemizdeki oyuncularla ilgili görüşmeler, pazarlıklar, kısacası mahrem bilgiler basına sızarsa; kimsenin gözünün yaşına bakmam” ifadelerini kullandı.

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TRANSFER PLANLAMASI

10 numara ve kanat transferinin yanı sıra stoper ile forvete mutlaka oyuncu alınacak.

Yabancı kontenjanında Icardi sonrası yaş kısıtlaması olmayan 1 oyunculuk yer bulunan Sarı Kırmızılılar, ayrıca U23’e uygun isimler üzerinden ilerliyor. Forvete genç bir yabancının alınması planlanıyor.

Dursun Özbekten transfer toplantısında ültimatom: Kimsenin gözünün yaşına bakmam

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Dursun Özbek

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