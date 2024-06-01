Dursun Özbek'ten transfer müjdesi: Bizimle olacak

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1905-AGS Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından Ankara’da bir otelde Galatasaray’ın 24’üncü Şampiyonluk Gecesi etkinliği düzenlendi. Geceye, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, 1905 AGS Başkanı Faruk Ünlsoy, Galatasaraylı İş İnsanları ve 1905 AGS üyeleri katıldı. Organizasyonda açıklamalarda bulunan Özbek, “1905 AGS’nin değerli başkanı Faruk kardeşim, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli Galatasaraylılar, bugün de hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok zorlu bir sezonu geride bıraktık. Gerçekten sorunlu bir sezondu. 2 takım kafa kafaya son haftaya kadar geldi ama alışılmış bir şey vardı; O da mayıslar, Galatasaray’ındır. Değerli Galatasaraylılar bir şeyi sakın ihmal etmeyelim. Yönetim kurulu olarak çok çetin bir çalışma içindeydik. Çok çetin bir savaşın içindeydik, başarılı ve çetin. Ama bu başarının parametreleri nelerdir diye sorarsanız, başta taraftarlarımız başarıya bizi götüren en önemli şey. Taraftarımız her maç içeride 50 bin kişiyi oynadık. Genel kurullarımız her zaman başarı içinde geçti. Olaylar genel kurulda tartışıldı. Büyük bir birliktelik sergiledik. Diğer yandan camiamızın bütünlüğü, Galatasaray deyince aşağı yukarı 30-35 milyon taraftar ile birlikte, başarının anahtarı bu. Galatasaray’ın bileğini bükecek hiç kimse yok. Buna inanmanızı rica ediyorum. Onun için artık nasıl gereksiz tartışmalı bazı gereksiz sürtüşmeleri unutalım. Eğer başarı istiyorsak başarının anahtarı birlikte barışı siz sırta tek yumruk olmaktan geçiyor. Galatasaray’ın geleceğini, finansal yapısı itibariyle ve sportif yapısı itibariyle önümüzdeki dönemin hazırlıkları içinde” ifadelerinde bulundu.

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"OKAN HOCAYLA 5’İNCİ YILDIZI TAKACAĞIZ"

Özbek, Basın mensuplarının Okan Buruk ve Dries Mertens’in takımda kalıp kalmayacağına ilişkin sorusunu şu şekilde yanıtladı: “Mertens önümüzdeki sene de Galatasaray kadrosunda olacak. Okan hoca da zaten bizim başarılı bir hocamız. Galatasaray’da doğmuş milli takım ve Avrupa’ya uzanan bir kariyeri var. Önümüzdeki sezon inşallah Okan hocayla birlikte 5’inci yıldızı takacağız” dedi.

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"RAKİPLERİMİZE KORKU VERİYORUZ"

Galatasaray’ın ana hedefinin Avrupa’da başarı olduğunu söyleyen Özbek, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Avrupa’da başarı inşallah bu sene de Avrupa’da taraftarlarımız memnun edecek neticeler alacağız. Ali Sami Yen ağabeyin koyduğu misyon çok net. Galatasaray’ın hedefi Avrupa’da başarılı olmak. Avrupalı olan takımları yenmek. Herkes hazırlansın bu sene 2024-2025 sezonu Galatasaray için çok başarılı bir sezon olacak. Zaten Mayıslar Galatasaray’ındır 2025 Mayıs’ın inşallah gene burada olacağım yani 25’inci şampiyonluk ve 5’inci yıldızı da burada beraber kutlayacağız. 2022 yılında seçildiğimizde Galatasaray’da bir motto ile başladık ‘artık küskünlükler bitsin, barış iklimi getirelim’ dedik. Bu barış iklimini sağladığımız için gurur duyuyorum. Dolayısıyla bu bütünlüğümüzle rakiplerimize korku veriyoruz.”