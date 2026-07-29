Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Tarih işaret etti

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in sözleri şu şekilde oldu:

"Bugün sözlerime başlamadan önce, kulübümüzün kurucusu ve ilk başkanı, kulübümüzün ebedi lideri Ali Sami Yen'i rahmet, minnet ve sevgiyle anmak istiyorum. Bu sabah kabri başında kendisini dualarla yad ettik. Ali Sami Yen, yalnızca bir spor kulübü kurmadı, bir duruşun ve bir vizyonun temellerini attı. Bizlere düşen en büyük sorumluluk da onun ve arkadaşlarının mirasını aynı değerlerle daha da ileriye taşımaktır. Hepimizi sevince boğan bir konu da voleybol takımımızın elde ettiği şampiyonluk. Gururlandık. Bu takıma katkı veren bir takım olmaktan da büyük bir sevinç ve gurur duyduk. Emeği geçen herkese Galatasaray adına ve şahsım adıma teşekkür ediyorum. Kuvvetli bir alkış."

Haberin Devamı

"Bugün Galatasaray tarihinde belki de ilk kez kurumlarımız arasında bu denli güçlü ve samimi bir iş birliği yapılmıştır. Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı ile son derece uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. İhtiyacımız olan her anda yanımızdalar, biz de talep dahi beklemeden onların yanında olmaya devam ediyoruz. Başkanlık dönemimde ilk kez bütçemize Galatasaray Eğitim Vakfı'na aktarılmak üzere bir pay koyduk. Kulübümüzün eğitim vakfına ve diğer Galatasaray kurumlarına sağladığı destek, bütçede yer alan bu kalemin kat be kat üzerindedir. Bütçede görünen bu rakam, bugüne kadar verdiğimiz desteğin yanında devede kulak kalmaktadır. Bu konudaki desteğimiz, bütçedeki rakam ile değerlendirilemez."

DANIŞMANLARA GELEN ELEŞTİRİLER

"Danışmanlarımızla ilgili eleştiriler... Galatasaray, bugün ulaştığı büyüklük ve faaliyet hacmi ile yalnızca yönetim kurulu üyelerinin omuzları üzerinde taşınacak bir yapı olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle siz değerli üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz alanlarda destek alıyoruz. Gayrimenkul ve iletişim çalışmaları ve birçok alanda çok değerli üyelerimizin, geçmiş dönem yöneticilerimizin görüşlerine başvuruyor ve bilgilerinden faydalanıyoruz. Bunun bir zafiyet değil, tam aksine Galatasaray kültürünün en önemli güçlerinden biri olduğuna inanıyorum. Ortak akıl, istişare ve dayanışma, Galatasaray'ın en önemli değerlerindendir. Galatasaray'a katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Haberin Devamı

"Farklı görüşleri sansürlediğimiz yönündeki iddiaları kabul etmemiz mümkün değil. Gerek yöneticiliğim gerek başkanlığım döneminde şahsım ve yönetim hakkında çok ağır eleştiriler, zaman zaman iftira boyutuna varan yazılar yayınlandı. Buna rağmen bugüne kadar bu yazıları engellemeye, yazan kişiler üzerinde herhangi bir engellemeye çalışmadım. Bundan sonra da böyle bir anlayışımız olmayacaktır. Eleştiri, Galatasaray kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yeter ki yalana sapmasın ve saygı sınırları içerisinde yapılsın. Benim ve arkadaşlarımın tüm gayesi, tüm Galatasaray kurumları ile omuz omuza vererek, ortak aklı hakim kılarak, birbirimize güç vererek kulübümüzü ve camiamızı daha da ileriye taşımaktır. Bugüne kadar olduğu gibi sevgi iklimini tahsis etmeye ve bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz."

Haberin Devamı

"Değerli arkadaşlar, Mecidiyeköy Projesi'ni teslime başladığımız için çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu projemizle kulübümüze önemli bir gelir sağlayacağımıza inanıyorum. Aslantepe projesinde şu anda fore kazık uygulaması devam ediyor. Burada en hızlı şekilde ilk aşamayı tamamlayacağız. Aslantepe projesini, futbolda yapacağımız transferlerle ilişkilendirilmesi gayretinin içinde olanları görüyorum; biz Aslantepe'nin finansman modelini belirlemiş durumdayız. Bu projenin transferlerle en ufak ilişkisi bulunmamaktadır. Aslantepe Projesi'nde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projenin finansman modelini de belirledik. Aldığımız yetkiye uygun olarak en uygun ve en hızlı olarak projenin ilk aşamasını tamamlayacağız. Adamız ve Kalamış Tesislerimiz, siz değerli üyelerimize yakışır şekilde kullanıma sunuldu. Adamızda arkadaki etkinlik alanı çalışmalarımız sürüyor. Çok kısa sürede onu da tamamlayacağız. Size verdiğimiz bir söz var. O etkinlik alanından gelecek geliri, su sporlarında kullanacağız."

Haberin Devamı

"Riva projesinde ikinci etap dediğimiz kısımda 624 villa var. İkinci etabı da iki faz şeklinde yapıyoruz. İkinci etabın birinci fazında 293 tane villa var. Bu bölümde inşaat ve satışlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen satışlardan, satışların bir kısmı peşin, bir kısmı vadeli olarak yapılıyor. Yapılan satışlardan isabet eden, vade farkları da dahil olmak üzere, bugüne kadar yapılan satışlardan 4.1 Milyar TL gelir elde edildi. Henüz satılmamış villaların bugünkü değeri ise yaklaşık 3.8 Milyar TL değerindedir. Yalnızca birinci fazdan kulübümüze beklenen net gelir, bugünkü değerlerle yaklaşık 3.3 Milyar TL'dir. İkinci faz ise, ikinci etabın ikinci fazı ise 331 villadan oluşuyor. Bu bölümün ihalesi yapılmadı ve inşaata başlanmadı. Bugünü piyasa koşulları dikkate alındığında, ikinci etaptan beklenen gelir yaklaşık 8 Milyar TL'dir. Bunun yanında proje kapsamında yer alan ticari alanlardan da 1 Milyar TL net gelir beklenmektedir. Finansal giderleri düştükten sonra, kulübümüze 11 Milyar TL'lik net gelir öngörüyoruz."

Haberin Devamı

TRANSFERLER İÇİN EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ

"Galatasaray taraftarları her zaman en iyisini ister, beklentinin farkındayız. Yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiğini ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Hep geç kaldığımız söylendi transferde. Galatasaray için doğru olanı yapmak için çalıştık. Sezon sonlarında kupayı kaldıran Galatasaray oldu! Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı söylendi. Her yaz eleştirildik. Yaptığımız transferlere bir bakın. Icardi, Osimhen... Bunların hepsi eylül ayında gerçekleşti."