×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Dursun Özbek#Transfer
Dursun Özbekten transfer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 10:13

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarına dair HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIMIN EN UFAK BİR ENDİŞESİ OLMASIN"

"Transferin bitmesine yaklaşık bir ay var. Konuyla ilgili son derece yoğun çalışıyoruz. Galatasaray'ın eksikleri çerçevesinde bu transferleri yapacağız. Taraftarlarımın en ufak bir endişesi olmasın. Nokta transfer yapacağız. İhtiyacımız çerçevesinde transfer yapacağız.

Gözden KaçmasınCan Uzunda mutlu sona doğru Transferde son viraja girildiCan Uzun'da mutlu sona doğru! Transferde son viraja girildiHaberi görüntüle

Bildiğiniz gibi federasyonun açıkladığı yabancı sayısı çok önemli, limitler çok önemli. Ama Galatasaray'ın hem limitleri, hem de transferdeki yapmak istediği, özellikle 23 yaş altına yapmak istediği transferler var. Bunları da yakın zamanda sonuca gideceğiz.

Dursun Özbekten transfer açıklaması

Haberin Devamı

"HALİHAZIRDAKİ TAKIMIMIZ ZATEN LİGİN EN GÜÇLÜ TAKIMI"

Hiç kimse endişe etmesin, yine halihazırdaki takımımız zaten ligin en güçlü takımı. Onu da daha güçlü vaziyete getirmek için bu transferleri yapacağız. Hedefimiz bu sene Şampiyonlar Ligi'nde orada başarılı olmak, ligde de başarılı olmak. Bu çifte hedefe, taraftarımla beraber, takımımla beraber, teknik heyetimle beraber koşacağız."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Dursun Özbek#Transfer

BAKMADAN GEÇME!