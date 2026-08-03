Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarına dair HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIMIN EN UFAK BİR ENDİŞESİ OLMASIN"

"Transferin bitmesine yaklaşık bir ay var. Konuyla ilgili son derece yoğun çalışıyoruz. Galatasaray'ın eksikleri çerçevesinde bu transferleri yapacağız. Taraftarlarımın en ufak bir endişesi olmasın. Nokta transfer yapacağız. İhtiyacımız çerçevesinde transfer yapacağız.

Bildiğiniz gibi federasyonun açıkladığı yabancı sayısı çok önemli, limitler çok önemli. Ama Galatasaray'ın hem limitleri, hem de transferdeki yapmak istediği, özellikle 23 yaş altına yapmak istediği transferler var. Bunları da yakın zamanda sonuca gideceğiz.

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"HALİHAZIRDAKİ TAKIMIMIZ ZATEN LİGİN EN GÜÇLÜ TAKIMI"

Hiç kimse endişe etmesin, yine halihazırdaki takımımız zaten ligin en güçlü takımı. Onu da daha güçlü vaziyete getirmek için bu transferleri yapacağız. Hedefimiz bu sene Şampiyonlar Ligi'nde orada başarılı olmak, ligde de başarılı olmak. Bu çifte hedefe, taraftarımla beraber, takımımla beraber, teknik heyetimle beraber koşacağız."