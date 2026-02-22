Dursun Özbek'ten TFF'ye cevap gecikmedi: 'Galatasaray'ın hakkını yedirmeyeceğiz!'

Haberin Devamı

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, GSYİAD’ın iftar organizasyonunda gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

"ÖZEL MAÇLAR İÇİN HAZIRLANAN BİR HAKEM"

"Galatasaray olarak biz her zaman adalet, hakkın ve emeğin savunucusu olduk. Üzülerek söylüyorum ki dün akşam sahada adalet duygusunun paramparça edildiği bir hakem yönetimi ile karşılaştık. Verilmeyen golümüzün benzeri, bugün başka maçta verildi!

Maçımızda görevlendirilen VAR hakemi, dört ay Süper Lig'de bir maçta görev almamış. Neden görev almamış? Belli ki özel maçlar için hazırlanan bir hakem! Bundan başka türlü düşünemiyorum. Nereden tutsan elinde kalan bir MHK var karşımızda! Bu rezilliğin sorumlusu MHK hala koltuğunda oturmaya devam ediyor! Başkaları gibi imtiyaz, ayrıcalık değil sadece adalet istiyoruz.

Kuralların herkese aynı uygulanmasını istiyoruz. Son 3 senede olduğu gibi Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyiz!"

"BU SENE DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Ne benim yetişme tarzımda ne de Galatasaray'ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları yoktur. Galatasaray'ın özünde sahada kalmak ve bu kirli ayak oyunlarını bozmak vardır. Son 3 yıldır bu ve benzeri oyunları bertaraf ederek şampiyon olduk! Bu sene de olacağız!"

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

"Değerli arkadaşlar, geçmişte olduğu gibi bugün de gerekli aksiyonları alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

TFF ve ilgili kurulları, Galatasaray'a karşı oynanan bu kirli oyunlarda ya Galatasaray'ın yanında olacaklar ya da kendileri de bu oyunun bir aktörü olduklarını kabul edecekler. Başka bir yolu yoktur."

"KENDİ VASAT DÜNYALARINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Galatasaray'ı sportif başarıda sürdürülebilir başarıya ulaştırmak, mali yapısını güçlendirmek ve rakibimizin önüne geçmek için çalışıyoruz.

Şu anda planlanan kirli oyun ise bunu engellemek içindir! Galatasaray'ı sahada yenemeyenler, bizi yanlarına, kendi vasat dünyalarına çekmek için çalışıyorlar! Kimse merak etmesin, kimse endişe etmesin! Bu sezon da biz şampiyon olacağız."

"TEK RİCAM VAR"

"Galatasaray'ı sevenlerden tek ricam var. En büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek. Zor zamanları da büyük zaferleri de birlikte yaşadık, yine birlikte yaşayacağız.

Galatasaray, Türk futbolunun bayrağını yurt dışında gururla dalgalandırmaya ve Türk insanının yüzünü güldürmeye devam edecek. Herkes bunu böyle bilsin."

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, maçtan sonra bir açıklama yayımlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

"TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır.

Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonunu derhal göreve davet ediyoruz. Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz.

Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!"

TFF'DEN TEK CÜMLELİK AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, sarı-kırmızlıların bu paylaşımına "FUTBOL AYAK OYUNU DEĞİL, BİR SPORDUR" diyerek tek cümlelik cevap vermişti.