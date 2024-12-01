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Dursun Özbek'ten TFF ve MHK'ye tepki: Oğuzhan Çakır'ı her maçımıza atayın

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#Galatasaray#Dursun Özbek#TFF
Dursun Özbekten TFF ve MHKye tepki: Oğuzhan Çakırı her maçımıza atayın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 22:30

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2-2 biten Eyüpspor maçı sonrası hakem yönetimine ve TFF'ye tepki gösterdi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda Sayın TFF Başkanını, MHK Başkanını tebrik ediyorum hepsini. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu da gayet de güzel oynadılar. Hakeme bir şey demiyorum. O kendine söyleneni yaptı. Görevini yaptı yani. MHK Başkanına sesleniyorum. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin.

"TFF VE MHK'Yİ YENECEĞİZ"

Geçmişte söylenen bir laf vardır. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Bu akşam bir örneğini seyrettik. Biz gerçekten bu akşam anladık ki TFF'yi, rakipleri, herkesi yenmek zorundayız. Tüm yönetici arkadaşlarıma, hocalarıma, oyuncularıma söylüyorum. Bizler hedefe gideceksek TFF'yi MHK'yi hakemleri rakipleri yeneceğiz. Başka çaremiz yok.

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"BU HAKEMİ TÜM MAÇLARIMIZA VERECEKSİNİZ"

Biraz futbolu bilenler, maç demiyorum, futbol demiyorum, oyun diyorum oyun oyun. Gayet güzel sergilenen bir oyun. Tekrar ediyorum, bu hakemi Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza vereceksiniz! Galatasaray bu ülkenin bir değeridir. Hiç kimse Galatasaray ile uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver, yoksa başka şeyler konuşacağım.

"TFF BAŞKANI YALILARDA GALATASARAY KONUŞUYOR"

Ben ve arkadaşlarım, oyuncularım, hocam, biz hepinizi yenmek için hazırlanıyoruz. Bu akşam bunu anladık. Sayın TFF başkanını söylediğini yaptı, söylediğini yaptı. TV'ye çıkıyor Galatasaray konuşuyor, sağda solda yalılarda Galatasaray konuşuyor. 

Galatasaray'a diş geçiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın! Ne yaparsanız yapın! Hodrimeydan! Bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır istiyorum. Her yerde Galatasaray konuşuyorsun. TV'ye çıkıyorsun hedefin Galatasaray, sağda solda kapalı yerlerde hedefin Galatasaray. Galatasaray ne yapmış size!

 

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#Galatasaray#Dursun Özbek#TFF

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