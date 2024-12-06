Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için suç duyurusu!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında, tehdit, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından şikayetçi oldu.

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

TFF Başkanı, dün TRT Spor'da katıldığı bir yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Galatasaray başkanına yapılan tehdit, tüm camiaya yapılmış olarak addedilir. Dolayısıyla biz konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunduk.

Türk hukukunun gereğini yapacağından eminim. Futbolun bu seviyeye gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk hukukuna güveniyorum. Biz çağrımızı yaptık (istifa çağrısı), Türk spor kamuoyu bu konuda gereğini yapar.

TFF'YE GÜVENMİYORUM

Güvenmediğimi ifade etmiştim. Bu TFF bizim oy verdiğimiz bir TFF. Seçildikten sonraki uygulamaları, adaletinden yoksun uygulamalardır. Kullanılan ifadeler, Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Türk futbol kamuoyunu rahatsız etmiştir. Galatasaray olarak biz duruşumuzu sergiledik. Galatasaray camiası olarak bu konuda gereken ifademi Başsavcılığa verdim. Onların da gerekini yapacağından eminim.

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ŞAMPİYONLUKTAN ENİŞEM YOK

Ben takımıma son derece güveniyorum. Herhangi bir endişe taşımıyorum. Takıma desteğimiz tam. Camiamızın desteği tam. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor.