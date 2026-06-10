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Dursun Özbek'ten sürpriz Oliver Kahn hamlesi! Yüz yüze görüşecek

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Oliver Kahn
Dursun Özbekten sürpriz Oliver Kahn hamlesi Yüz yüze görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 14:23

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Almanya futbolunun ve Bayern Münih'in sembol isimlerinden Oliver Kahn ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...

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Kulübün Almanya merkezli yapılanmasını daha güçlü hale getirmek isteyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in bugün Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn ile bir araya gelerek bir görüşme yapacağı ileri sürüldü.

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İddiaya göre Dursun Özbek, Oliver Kahn ile bir araya gelecek. Görüşmenin sportif bir transfer operasyonundan çok, kulübün gelecek planlaması ve uluslararası vizyonu kapsamında yapılacağı belirtildi.

Dursun Özbekten sürpriz Oliver Kahn hamlesi Yüz yüze görüşecek

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Bu buluşmanın Galatasaray’ın özellikle Almanya merkezli projeleriyle ilgili olabileceği ifade edildi. SarıKırmızılılar’ın Avrupa’daki yapılanması, marka gücü ve olası iş birlikleri konusunda Oliver Kahn ile fikir alışverişinde bulunabileceği kaydedildi.

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Galatasaray Yönetimi’nin son dönemde kulübün global alandaki etkisini artırmak için farklı çalışmalar yürüttüğü bilinirken, Dursun Özbek ile Oliver Kahn arasında yapılacak bu temasın nasıl bir sonuç doğuracağı merak konusu oldu.

Alman futbolunun efsane kalecilerinden biri olan Oliver Kahn, futbolculuk kariyerinin ardından Bayern Münih’te yöneticilik görevi de üstlenmişti.

Dursun Özbekten sürpriz Oliver Kahn hamlesi Yüz yüze görüşecek

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Oliver Kahn

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