Dursun Özbek'ten sponsor ve proje açıklaması: Belge olmamasına rağmen askıya aldık | Silah çekme olayı yaşandı

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Galatasaray Spor Kulübü'nün Divan Kurulu Eylül Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda kürsüye çıkan başkan Dursun Özbek, sponsorluk konuları ve projeler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in sözleri:

"5.5 MİLYAR TL'LİK DÖNEM SONU KARINA ULAŞTIK"

"Bu dönemde yaklaşık 5,5 Milyar TL'lik dönem sonu kârına ulaşmış bulunuyoruz. Galatasaray tarihinde bu bir rekor. Yaklaşık 200 Milyon TL olan spor gelirleri, 2 Milyar TL üzerine çıktı. 17 Milyon € olan sponsorluk geliri 60 Milyon €'ya çıkmasıyla oluştu."

"SPONSOR ANLAŞMAMIZI ASKIYA ALDIK"

"Kulübümüz 40'tan fazla kurumla işbirliği yapmıştır. Bunlar özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı davranış veya tanıtım, sözleşmenin tek taraflı fesih anlamına gelir. Dün akşam yeni sponsorumuzla yaptığımız anlaşmayı askıya aldık. Elimizde bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Kulübümüzün çıkarları için son kararı vereceğiz."

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"ADANIN YENİLENMEYE İHTİYACI VAR"

"Galatasaray Adası'nın imar durumu yoktu. Yakın zamanda ruhsat alacağız. Adanın ciddi şekilde yenilenmeye ihtiyacı var."

"KEMERBURGAZ BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ OLACAK"

"Florya için ihaleye çıkacağız ve sonucunu bekleyeceğiz. Kemerburgaz Tesisleri'nde evet bir gecikme yaşadık, bu durumdan üzgünüm. Sezon başı orada başlamayı planlıyorduk. İlk idmanı orada yaptık ama futbolcular açısından daha rahat olacağı için Florya'ya geçtik. Oradaki firma konkordato ilan etti ve işler durdu. Bu çalışmalar bitmek üzere. 'Kemerburgaz hazır' demeyi en çok ben istiyorum. Ekim ayında inşallah Kemerburgaz'a geçeceğiz. Orası bizim göz bebeğimiz olacak."

"GALATASARAY'A VERDİKLERİ ZARARI GÖRMENİZİ İSTİYORUM"

"Son dönemde haksız şekilde eleştirildik, bu süreç yargıya intikal etti. Bir suçlu varsa, babamın oğlu bile olsa cezasız kalmayacak. Bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanlar bu camiaya hesap vermeli. Temel amaç bu yönetim iş yapamaz hale getirmek. Çıkarımız olmadan, Galatasaray sevgisi ile bu göreve geldik. Sizler de bize inandınız. Rekor oyla bizi bu göreve layık gördünüz. Projelerimize yetki verdiniz. Bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışanların Galatasaray'a verdiği zararı görmenizi istiyorum. Şeffaf olmaya, yapıcı eleştirilerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Galatasaray kavgalardan çok çekti. Bunların hiçbiri camiamıza iyi gelmedi. Kalbi Galatasaray için atan herkesi sevmeye devam edeceğiz."

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"SİLAH ÇEKİLMESİNE KADAR GİDEN TATSIZ BİR OLAY..."

"Mecidiyeköy'deki inşaatın uzama sebebi; çalıştığımız şirketin anlaşma koşullarına uymaması ve zorluk çıkarması. Hatta o kadar ki; geçenlerde silah çekilmesine kadar giden tatsız bir olayı da burada yaşadık."