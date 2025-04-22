Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri: 'Her maçımız final!'

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, mücadele öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

"EN STRESLİ HAFTALARA GİRİYORUZ"

"Artık sonuna doğru geliyoruz, büyük bir final havasında... Herkesin büyük bir mücadelesi var. Ligin en stresli, yoğun haftalarına giriyoruz. Hedefimiz, iki kulvarda da başarıyı yakalamak."

"EKSİK DEDİLER, F.BAHÇE'DE 1 PUAN ALDILAR"

"Çok zorlu maçlar oynayacağız. Ligimn bitimine 6 hafta kaldı. Hepsi final havasında. Ben buradan taraftarlarıma, yönetime, oyuncularıma, teknik heyete, buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu 6 hafta, ligin en önemli haftaları. 3 puanlı ligde puan farkı hiçbir şey ifade etmiyor, pazar günü bunun bir örneğini gördük. Eksik Kayserispor dediler, Fenerbahçe'den 1 puan aldı ve gitti."

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"İKİ KULVARDA KUPA KALDIRMAK İSTİYORUZ"

"Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklemeye devam etsin. Aynı konsantrasyonla mücadele edeceğiz. Yapmamız gereken bu. Bütün arzum, iki kulvarda da kupayı kaldırmak."

"REHAVETE DÜŞMEDEN OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

5 puan önde olmamızın çok önemli olmadığını ifade ettim. Biz, hiçbir zaman şu andaki pozisyonumuzu dikkate almadan mücadele edeceğiz. Puan puana gibi mücadele edeceğiz. Hedefimiz 5. yıldız. Hiçbir şekilde rehavete düşmeden, üstün konsantrasyonla oynamamız gerekiyor."

"HER MAÇA FİNAL HAVASINDA ÇIKIYORUZ"

"Her maça final havasında çıkıyoruz, çıkmamız gerekiyor. Herkese bu mesajı vermek istiyorum. Lig devam ediyor, biten bir şey yok. Ligin en heyecanlı, seyredilebilir dönemine giriyoruz. Her takım bütün eforunu sarf ederek mücadele ediyor. Galatasaray olarak bütün çabamız ligde kalan 6 finali ve kupada kalan 2 finali aynı konsantrasyonla oynamak ve hedefe ulaşmak."