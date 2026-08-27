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Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu: 'Galatasaray alışık!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Dursun Özbek#UEFA Şampiyonlar Ligi
Dursun Özbekten Şampiyonlar Ligi yorumu: Galatasaray alışık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 20:35

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona (İspanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Aston Villa (İngiltere), Sporting (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Stuttgart (Almanya) ve AEK (Yunanistan) ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek değerlendirmelerde bulundu.

Dursun Özbekten Şampiyonlar Ligi yorumu: Galatasaray alışık

İşte Özbek'in açıklamaları;

"GALATASARAY ALIŞIK"

"Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan... Daha önceki başarımızın üstüne çıkmak için gayret sarf edeceğiz. Bütün takımlara hayırlı olsun. Galatasaray en iyisini yapmak için elinden geleni ortaya koyacak. Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar Türk takımı gelirse, Türkiye'nin marka değeri yükselir. Fenerbahçe de bu sene geldi. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki takımlara da başarılar diliyorum. Onlar da ülke puanı için en iyisini yapacak."

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KADRO KURUYORUZ"

"Transfer çalışmalarımızı kura çekimine göre yapmıyoruz. Zaten Şampiyonlar Ligi için kadro kuruyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor."

"TARAFTARIN DESTEĞİNİ İSTİYORUZ"

"Taraftarımızın bize bugüne kadar gösterdiği desteği, bugünden sonra da göstermelerini istiyoruz. Onların desteği ile başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz."

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#Galatasaray#Dursun Özbek#UEFA Şampiyonlar Ligi

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