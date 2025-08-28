×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi vurgusu: 'Hedefimiz çok yüksek!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Dursun Özbek
Dursun Özbekten Şampiyonlar Ligi vurgusu: Hedefimiz çok yüksek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 20:32

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Şampiyonlar Ligi fikstür çekiminin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, transfer için 1-2 eksiklerinin bulunduğunu ancak kısa sürede bitireceklerini dile getirdi.

Haberin Devamı

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. 

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray'ı kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş ve Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız temsil etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

Galatasaray, Liverpool, Atletico Madrid, Bodo/Glimt ve Union SG ile sahasında, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Ajax ve Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

Haberin Devamı

Fikstür çekimin ardından ise sarı - kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, değerlendirmelerde bulundu. 

Gözden KaçmasınSon Dakika: Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki rakipleri belli oldu Kura çekimi...Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Kura çekimi...Haberi görüntüle

DURSUN ÖZBEK: "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEFİMİZ YÜKSEK"

Galatasaray öyle bakmaz. Galatasaray bu takımlar kadar güçlü en az. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir yer. Şampiyonlar Ligi'ne katılan her takımı aynı düşünmek lazım. Gruptaki maçlarımızda Galatasaray'a yakışır, mutlu edecek bir performans göstermek zorundayız. Çok mutluyum, çok güzel takımlar geliyor. Performansı yüksek takımlar geliyor. Türk futbolseverlere bu takımları seyrettirme fırsatı elimizde. En iyi performansı gösterip taraftarlarımız ve Türkiye'yi memnun edecek sonuçlar alacağız. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz çok yüksek. ona göre takım kurduk. Artık söz bizde. Takımıma güveniyorum. İnşallah çok başarılı olacağız.

"Yüksek takımlara karşı iyi oynuyoruz"

Galatasaray ile oynayan herkes iki kez düşünsün. Geçen sene de gördük, biz performansı yüksek takımlara karşı iyi oynuyoruz, başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu sene de performansı yükseğe çıkarıp güçlü görünen gruptan güçlü çıkacağız. Her şey bizim elimizde. Güzel sonuçlarla taraftarımızı memnun edeceğiz.

Transfer açıklaması

Transfer sezonunun sonuna geliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ideal kadromuzun büyük kısmını oluşturduk. 1-2 tane eksik kaldı. Onları en kısa sürede bitireceğiz. Başarılı kadroyu koruduk, nokta transferler yaptık. Başarılı bir sezon Galatasaray'ı bekliyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasaray, Wilfried Singo transferinin maliyetini resmen açıkladıGalatasaray, Wilfried Singo transferinin maliyetini resmen açıkladı!Haberi görüntüle

ABDULLAH KAVUKCU: "GALATASARAY, ÇIKAN RAKİPLERDEN DAHA GÜÇLÜ"

Güçlü rakipler çıktı dediniz, Galatasaray da çok güçlü. Hocamızın bizden istediği oyuncuları tek tek alıyoruz. Bir pozisyon daha var. Onu da yapacağız. Biz buradan inanıyoruz, çok güçlü bir şekilde çıkacağız. Galatasaray gerçekten buradaki ilgiyi alakayı görüyoruz, çok büyük bir isim Galatasaray. Biz değil rakipler düşünsün. 

"Okan Buruk ne istiyorsa onu yapıyoruz!"

1 transfer olur, 2-3 olur, mevzu değil, biz hocamız ne istiyorsa onu yapıyoruz. Bir de yabancı sayısı var, ona göre transfer yapıyorsunuz. Yabancı sayısında 1 boşluk var. Son 2-3 gün ne getirir, bakarız. Kadromuz çok iyi oldu. Geçen seneki kadroyu koruyup üstüne takviyeler yaptık.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Dursun Özbek

BAKMADAN GEÇME!