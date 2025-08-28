Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi vurgusu: 'Hedefimiz çok yüksek!'

Haberin Devamı

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray'ı kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş ve Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız temsil etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

Galatasaray, Liverpool, Atletico Madrid, Bodo/Glimt ve Union SG ile sahasında, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Ajax ve Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

Fikstür çekimin ardından ise sarı - kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, değerlendirmelerde bulundu.

DURSUN ÖZBEK: "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEFİMİZ YÜKSEK"

Galatasaray öyle bakmaz. Galatasaray bu takımlar kadar güçlü en az. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir yer. Şampiyonlar Ligi'ne katılan her takımı aynı düşünmek lazım. Gruptaki maçlarımızda Galatasaray'a yakışır, mutlu edecek bir performans göstermek zorundayız. Çok mutluyum, çok güzel takımlar geliyor. Performansı yüksek takımlar geliyor. Türk futbolseverlere bu takımları seyrettirme fırsatı elimizde. En iyi performansı gösterip taraftarlarımız ve Türkiye'yi memnun edecek sonuçlar alacağız. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz çok yüksek. ona göre takım kurduk. Artık söz bizde. Takımıma güveniyorum. İnşallah çok başarılı olacağız.

"Yüksek takımlara karşı iyi oynuyoruz"

Galatasaray ile oynayan herkes iki kez düşünsün. Geçen sene de gördük, biz performansı yüksek takımlara karşı iyi oynuyoruz, başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu sene de performansı yükseğe çıkarıp güçlü görünen gruptan güçlü çıkacağız. Her şey bizim elimizde. Güzel sonuçlarla taraftarımızı memnun edeceğiz.

Transfer açıklaması

Transfer sezonunun sonuna geliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ideal kadromuzun büyük kısmını oluşturduk. 1-2 tane eksik kaldı. Onları en kısa sürede bitireceğiz. Başarılı kadroyu koruduk, nokta transferler yaptık. Başarılı bir sezon Galatasaray'ı bekliyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız.

ABDULLAH KAVUKCU: "GALATASARAY, ÇIKAN RAKİPLERDEN DAHA GÜÇLÜ"

Güçlü rakipler çıktı dediniz, Galatasaray da çok güçlü. Hocamızın bizden istediği oyuncuları tek tek alıyoruz. Bir pozisyon daha var. Onu da yapacağız. Biz buradan inanıyoruz, çok güçlü bir şekilde çıkacağız. Galatasaray gerçekten buradaki ilgiyi alakayı görüyoruz, çok büyük bir isim Galatasaray. Biz değil rakipler düşünsün.

"Okan Buruk ne istiyorsa onu yapıyoruz!"

1 transfer olur, 2-3 olur, mevzu değil, biz hocamız ne istiyorsa onu yapıyoruz. Bir de yabancı sayısı var, ona göre transfer yapıyorsunuz. Yabancı sayısında 1 boşluk var. Son 2-3 gün ne getirir, bakarız. Kadromuz çok iyi oldu. Geçen seneki kadroyu koruyup üstüne takviyeler yaptık.

