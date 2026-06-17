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Dursun Özbek'ten Mauro Icardi'ye ret! O maddeye onay çıkmadı

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Dursun Özbek
Dursun Özbekten Mauro Icardiye ret O maddeye onay çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 10:51

Galatasaray'da Mauro Icardi ile görüşmeler sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli oyuncuya oynama garantisi vermeyi istemiyor.

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Galatasaray, Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, Arjantinli oyuncunun temsilcisiyle temasa devam ediyor.

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Başkan Dursun Özbek’in bizzat yürüttüğü görüşmelerde, golcü futbolcuya bonuslarla 5 milyon euro ücret ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edilmişti. Yıldız golcü ise yıllık ücretinin en az 7 milyon euroya yükseltilmesini istiyor.

Dursun Özbekten Mauro Icardiye ret O maddeye onay çıkmadı

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DURSUN ÖZBEK'TEN RET

İcardi, ayrıca yeni sezonda belli maç sayısında oynama garantisi de talep etti. Arjantinli oyuncunun temsilcisinin ek olarak 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat istediği de öğrenildi.

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Yıllık ücrette revizeye sıcak bakan Başkan Özbek’in kontrat yılı ve özellikle de oynama garantisi talebine ret yanıtı verdiği aktarıldı.

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Arjantinli golcünün teklifi reddetmesi ve bu sürecin Temmuz ayının başında sonuçlanması bekleniyor.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Dursun Özbek

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