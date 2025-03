Dursun Özbek'ten Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri açıklaması: 'Galatasaray'ın geleceği için büyük bir adım!'

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı - kırmızılıların futbol faaliyetlerini sürdüreceği yeni evi olan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde açıklamalar yaptı.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

"YAKLAŞIK 130 DÖNÜM ÜZERİNE KURULDU"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, yaklaşık 130 dönüm üzerine kuruldu. Emlak Konut ile Riva ve Florya projelerini yapmak için bir sözleşme imzalamıştık. Bunun için Florya’daki yerleşkemizden çıkmamız gerekiyordu. Stada en yakın yer olduğu için bu arsayı tercih ettik. 2017’de Milli Emlak ile bir protokol yaptık. 2018’de seçimi kaybettik. Sonraki dönemde burası biraz hareketsiz kaldı. 2022’de tekrar seçildiğimizde buradaki 130 dönümlük arsanın harcını yatırarak tapusunu aldık. Ondan sonra da burada tesisi yapmak üzere inşaata başladık. O gün burada böyle bir tesisi hayal etmek çok zordu. Ancak inşaat yapan biri olarak ben hayalimi kutmuştum. Bu hayalin peşinde koşmak suretiyle bu tesisi yaptık. A Takım kamp binası ve iki saha yaklaşık 30 dönümü kapsıyor. Arkada 100 dönüm daha arsamız var. Bu arsada akademi binasıyla ilgili projelerimiz bitti. Burası 14 bin 500 metrekare. Akademi binası da 4 bin 500 metrekare olacak. Birisi suni çim olmak üzere toplam 4 futbol sahamız olacak. Bir tanesi maçları oynamamız için tribüne sahip olacak.

" 650-700 MİLYON LİRA HARCADIK"

Bu tesisin yapılmasında Galatasaray Kulübünün üyeleri ve Galatasaray'ı sevenlerin büyük desteği oldu. Bu tip projeleri yapmak için en önemli faktör birbirimizi sevmemiz, ilişkilerimizin hep iyi olması gerek. Bugüne kadar güzel iklim geldi. Bundan sonra da devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Tesisin tüm finansmanı kulübümüz tarafından sağlandı. Yaklaşık 650-700 milyon lira harcama yaptık. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) ön taraftaki 2 futbol sahasını kulübümüze hediye etti. Bu arada Galatasaraylı olan herkesin kapısını çaldık ve büyük bir ilgi gördük. Buna rağmen 700 milyon lira kasamızdan çıktı.

"GALATASARAY KULÜBÜ BİR DÜNYA MARKASI"

Galatasaray Kulübü bir dünya markası. Tesisilerinin de eksiksiz ve kendi marka değerine yakışır seviyede olması lazım. Florya, yaklalık 50 sene önce yapılmış. O gün itibarıyla Türkiye'deki en önemli tesisti ancak zaman içinde futbol ekonomisinin gelişmesi, büyümesiyle artık Galatasaray'a hitap etmiyordu. Onun için bu projeye başladık. Galatasaray Kulübü, sportif başarının yanında tesisleşmesini de tamamlaması gerekti. Tesisleşme için futboldan başladık. Stadımızın yanında 60 dönümlük arsamız var. Orada da basketbol, voleybol ve yüzme etkinliklerimize ev sahipliği yapacak bir tesisin projesini bitirdik. Ruhsat aşamasına geldik.

"TESİSLEŞME VE FİNANSAL YAPI OLMADAN..."

Spor kulüplerinin yapması gereken diğer husus ise finansal yapının düzelmesi. Riva, Florya ve Mecidiyeköy'de gayrimenkul geliştirme yöntemiyle Galatasaray Kulübüne çok büyük finansal katkı verecek projeler yapıyoruz. Bizim için sportif başarı esas. Ancak tesisleşme ve finansal yapı olmadığı takdirde sportif başarı sürdürülebilir olmaktan uzaklaşıyor. Arkadaşlarımla Galatasaray'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmeti yaparken sadece sportif başarı değil finansal yapının düzelmesi için de çaba harcıyoruz.

"İRONİK BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİLDİ"

2016'da arkadaşlarımla başlattığım gayrimenkul geliştirme hamlesini, 'Galatasaray Emlak AŞ' diye ironik bir şekilde eleştirildi. Biz esasta bir spor kulübüyüz ama sportif başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için faaliyet dışından kaynak yaratmamız gerektiğini söylüyorduk. O gün bizi eleştiren tüm rakiplerimiz benzer arayışlara girdi. Bu bile aramızda ne kadar fark olduğunu göstermesi için yeterli. Takip edilmekten hoşlanıyoruz. Galatasaray, her zaman olduğu gibi enlerin ve ilklerin kulübü. Yine öncü karakterini ortaya koydu.

"1,2 MİLYAR BORCUMUZ KALDI"

Türkiye Bankalar Birliğine (TBB) 1,2 milyar lira borcumuz kaldı. Bu projelerden kazandığımız ilk parayla bu borcu da kapatacağız. Bu çok uzak değil. A, B ve C planlarımız var. Borçlarımız bazı kategorilere ayrılıyor. Galatasaray'ın gelir seviyesi, sportif faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini ödemek için son derece müsait. Bizi zora sokan en önemli faktör geçmişten gelen borçların yükü nedeniyle girdiğimiz faiz sarmalı. Düne kadar senede 1,5 milyar lira faiz ödemek zorundaydık. Yapılandırma anlaşmasına bağlı olarak gelirlerimizin yüzde 50'si gidiyordu. Kulübü yönetmek için gereken paranın iki katını bulmak zorunda kalıyorduk. Galatasaray, faiz sarmalından çıkarsa elde ettiği gelirle tüm çarkı çevirmemiz mümkün. Öncelikli hedefimiz faiz kanamasını durdurmak. Bundan sonraki dönemde yönetimlerin işini kolaylaştıracak bir olay var. Florya ve Riva projeleriyle önemli miktar parayı bir fona yatıracağız. Bu fonun getirisini de amatör sporlara aktaracağız. Futbolda 2024-2025 sezonunda tüm gelirlerde zirve yaptık. Gelirler kategorisinde Avrupa'da 9. sıradayız. Bizim önümüzde Bayern Münih gibi kulüpler var. Her maçı 50 bin seyirciye oynuyoruz. Sponsor gelirimiz rekor kırmış vaziyette. Galatasaray Kulübünün bu gelirlerle kolayca yönetmek mümkün. Yeniden faiz sarmalına girilmez. Buradaki önemli faktör TBB'nin faiz sarmalından çıkmak.

FUTBOLCULARA ÖDEMELERDE SORUN YAŞADIĞI İDDİALARI...

Galatasaray Kulübü, bizim yönetimimizde hiçbir gün finansal açıdan temerrüde düşmemiştir. Bu hem kulübün kendi olanaklarıyla, yetişmediği yerde yönetim kurulunun çabalarıyla olmuştu. Futbol takımı profesyoneldir. Futbolcuların vecibeleri var. Aynı seviyede bizim de vecibelerimiz var. Bunun idraki içindeyiz. Bugüne kadar bir sıkıntımız olmadı. Çabamız bundan sonra da yaşanmaması için. Aldığımız tedbirler var. Yakın bir zaman sonra çok daha farklı bir finansal seviyeye geleceğiz. Getirmek istediğim seviye, yönetim kurulunun veya dışarıdan kimsenin finansal desteği olmadan kulübün kendi çarklarını çevirebilmesi. İnşallah en kısa sürede o seviyeye getireceğiz.