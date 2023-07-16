Dursun Özbek'ten Icardi ve transfer açıklaması

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Icardi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Okan Hoca söylenecekleri söyledi, ilave edeceğim bir şey yok. Bazı rahatsızlıklar oldu. Dikkatli şekilde çalışıyoruz transfer için. İnecek uçak sayısını söylemek istemiyorum. Transfer sezonu devam ediyor. Kampta eksikliklerimiz görülecek. Galatasaray'a en iyi hizmet edecek takımı kuracağız. Sayı vermek istemiyorum ama transferlerimiz devam edecek.

Şampiyonlar Ligi için zorlu bir yola gireceğiz. Çalışıyoruz, başarılı olacağız. Kadromuzu oraya göre ayarlıyoruz. Havalar çok sıcak, umarım sakatlıklar olmaz. 3 yıldır kamp için buraya geliyoruz. Bize iyi gelen bir yer. Takımımız da burayı çok seviyor. Salı günü kampımız bitiyor, sonra İstanbul'a döneceğiz.

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Galatasaray'ı izlemeye devam edin, bu sene yine biz şampiyon olacağız. Geçen sene bunu dediğimde inanmadınız ancak sizi yanılttık. Şampiyon biz olacağız.