Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! 'Cevap bekliyorum'

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Galatasaray ile sözleşmesi biten ve ardından herhangi bir kulübe imza atmayan Mauro Icardi'den sürpriz bir karar geldi. Arjantin basınında Icardi'nin Galatasaray'a dönmek istediği öne sürüldü.

El Neuve'nin haberinde, Icardi’nin tüm şartlarını aşağı çektiği ve Galatasaray ile görüşmelerde her konuda anlaşmaya açık olduğu belirtildi. Arjantinli futbolcunun özellikle uluslararası iade sürecinin (Restitución Internacional) devam etmesi konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.

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Icardi’nin, kızlarıyla birlikte İstanbul’da yaşamak istediği ve bu nedenle Galatasaray’a dönme konusunda oldukça kararlı olduğu öne sürüldü. Habere göre bir hakim, Icardi’ye geleceğiyle ilgili karar vermesi için 30 günlük süre tanıdı. Bu süre içerisinde karar alınmaması halinde Türkiye’deki uluslararası iade sürecinin düşebileceği iddia edildi.

DURSUN ÖZBEK KONUŞTU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin düzenlediği etkinlikte konuştu. Dursun Özbek, takıma geri döneceği iddia edilen Mauro Icardi için çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Galatasaray Başkanı Özabek, Arjantinli golcü için veda planları olduğunu ve Icardi'den haber beklediğini dile getirdi.

MAURO ICARDI İÇİN AÇIKLAMA

Özbek, "Mauro Icardi'nin kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı, sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, Galatasaray'a çok şey verdi, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Yaptığı hizmetleri inkar etmiyoruz, kendisine de söyledim. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz." diye konuştu.