Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu’na: ‘Hakemler bana operasyon çekiyor’ diyorsun, gereğini yap o zaman

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp olarak TFF ve MHK’ye tepkilerinin sürdüğünü belirtirken, dün yayıncı kuruluşa da tepki gösterdi. Özbek “Hakem fiyaskosu, MHK’nin tutumu Galatasaray için kabul edilemez. Yayıncı kuruluş da bütün maçlarda aleyhimize olan pozisyonları farklı açılardan gösteriyor, lehimize olan pozisyonları farklı açıdan göstererek bir eyyam peşinde. Yayıncı kuruluşa mesajım şu, adil olun, ticari kaygıyla görüntülerle oynamayın. Bunların hepsinin hesabını soracağız” dedi.

KULÜPLER BİRLİĞİ GEÇMİŞ OLSUN DEMEDİ

Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na da seslenerek şunları söyledi: “Federasyon başkanı çıkıyor, ‘Hakemler bana operasyon çekiyor’ diye açıklama yapıyor. Sen başkan değil misin, sen yönetmiyor musun, senin Merkez Hakem Kurulu’n. Sayın başkan gereğini yapman lazım. Öyle komplo kuruyorlar gibi söylemlerle gündemi değiştirmeye çalışmayalım.” Özbek, Ali Koç başkanlığındaki Kulüpler Birliği Vakfı’nı eleştirerek “Futbol Federasyonu şahsımı bir kamu televizyonunda tehdit etmiştir. Kimse arayıp geçmiş olsun demedi” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

RAKİBE SÖYLÜYORUZ, TFF YANIT VERİYOR

Dursun Özbek Fenerbahçe’nin açıklamalarını da eleştirerek sözlerine şöyle devam etti: “Rakip takıma bir şey söylüyoruz, cevap federasyon başkanından geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu’na bir şey söylüyoruz, bir bakıyorsunuz rakip takım ortaya çıkıyor, gündemi değiştirmek için söylemlerde bulunuyor. Biz futbolu sahada oynama peşindeyiz. Dönemimizde kimse sahada bileğimizi bükemiyor. Bu sefer güç kullanmak suretiyle, bu sefer maddi olanakları kullanmak suretiyle yeşil sahadaki mücadele bambaşka bir şeye çevriliyor.