Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki: Galatasaray'ın Can Uzun teklifi belli oldu!

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Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray gelecek sezonun kadro planlamalarına da erkenden başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste ve TFF'nin açıkladığı yabancı kuralı doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılarda yeni hedef belirlendi.

HEDEF CAN UZUN

Yaz döneminde özellikle 10 numara transferi için büyük bir bütçe ayıran Galatasaray, şu ana kadar görüştüğü onca yıldız arasında son kararını vermiş durumda. Başkan Dursun Özbek, uzun süredir kulübün radarında olan Can Uzun’un bu yaz mutlaka kadroya dahil edilmesini istiyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN GARDI'YE TAM YETKİ!

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Son olarak A Milli Takım formasıyla mükemmel bir performans sergileyen ve şimdiden Dünya Kupası’na damga vurmaya aday olan 20 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray’a kazandırma planları yapan başkan Özbek, İtalyan menajer Gardi’ye bu transfer için tam yetki vermiş durumda.

İLK TEKLİF 35 MİLYON EURO + BONUSLAR OLACAK

Şu sıralarda Dünya Kupası’na hazırlanan Can’la daha önceden kurulan temaslarda genç yetenekten, "Kulübümle anlaşın yeter." mesajı gelmişti. Şimdilik Frankfurt’la gerçekleşen görüşmelerden olumlu sonuç çıkaramayan Sarı-Kırmızılılar, Gardi’nin yapacağı Almanya çıkarması öncesinde gözü kararttı. Galatasaray’ın Can Uzun’un bonservisine ayırdığı bütçe 35 milyon Euro artı bonuslar olarak belirlendi.

FRANKFURT'UN BEKLENTİSİ 65 MİLYON

Galatasaray’ın Süper Lig’e ambargo koyması, dünya çapındaki popülaritesi, Şampiyonlar Ligi’ndeki iddiası şimdiden Can Uzun’u cezbetmiş durumda. Ancak şu an için aynı durum Frankfurt için geçerli değil gibi görünüyor. Çünkü Alman kaynaklar, kulübün 65 milyon Euro civarında bir beklentiye sahip olduğunu iddia ediyor.

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Her şey Gardi’nin resmi olarak masaya oturmasıyla netleşecek.