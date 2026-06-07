Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: 'Yapıyı yanlış anlayacaklar şimdi!'

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Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen pilav günü etkinliğinde sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Biz büyük bir aileyiz. Eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz, o kadar büyük bir aileyiz ki... Oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğinizde, yapıyı yanlış anlayacaklar şimdi değiştiriyorum. Organizasyonumuz kıskanılmayı hak ediyor.

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Bir an kendimi Galatasaray camiasının dışında hissediyorum ve karşımda böyle bir kurum var. Ben de kıskanırdım açıkçası.

Bize emanet olan bu camianın bugün belki dünden, iki gün evvelden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Bizim zaten bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik... Bu kenetlenmenin, karşı tarafta, bizi çekemeyen, rakiplerimiz seviyesinde olan durumlardan nasıl bir etki yarattığını bugünlerde gözlemliyoruz. Galatasaray Başkanı ve bu camianın ferdi olarak rica ediyorum, her zamankinden daha fazla birbirimize sahip çıkalım ve kenetlenelim."