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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Erden Timur tepkisi

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Fenerbahçe
Dursun Özbekten Fenerbahçeye Erden Timur tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 11:38

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Erden Timur ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen berat töreninde açıklamalarda bulundu. Erden Timur ile ilgili yapılan söylemleri kınayan Özbek, PFDK için yaptıkları açıklama ve Fenerbahçe'nin cevabıyla ilgili şunları söyledi:

Açıklamamızda, PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladık ancak bazı kulüpler bunu üzerine alındı. Sportif A.Ş. başkan vekilime seviyesiz söylemlerini kınıyorum. Biz futbolda adalet isteyen bir kulübüz. Futbolu sahada oynamaya devam edeceğiz. Futbol sahada oynanmalı. İlgili kulübe geçen hafta sahada gereken cevabı verdik. Kulüpler Birliği'nde kullanılan üslup ve basına yapılan açıklamaların üslubu çok farklı. Biz herkes için adalet istiyoruz.

İlgili kulübe, geçen hafta oynanan maçta gereken cevabı vermiştik. Bugün de gereken cevap sahada verilecektir. Galatasaray'ın büyük taraftarı herkese korku verir. Yel kayadan toz alır. Biz de kaya gibi Türk futbolunda varız.

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