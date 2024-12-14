Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye 'algı' göndermesi: 'MHK bunlara destek veriyor'

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Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Dursun Özbek kulüp gündemi ve Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Özbek, bütün branşların hedefledikleri şekilde başarıyla yola devam ettiklerini belirterek sporculara ve katkısı olanlara teşekkür etti.

Futbol takımının hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılı sonuçlara imza attığını vurgulayan Özbek, "Avrupa'da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye'de 25. şampiyonluğu kazanıp gerçek 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz. Bunun için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Başkaları gibi istatistikleri, rakamları kendi istediğimiz gibi yorumlayıp, kendimizi olmadığımız gibi görmüyoruz, işimize bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son 2 haftada yaşanan gelişmeleri izlediklerini dile getiren Özbek, şöyle devam etti:

'NE YAPARLARSA YAPSINLAR'

"Benim savaşım Galatasaray'ın değerlerini korumaya, girmiş olduğu yarışmalarda başarılarını engellemeye yönelik alınan tavırlara karşıdır. Buradan bizi durdurmak isteyenlere duymak istemeyecekleri bir şey söylemek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Bu ülkenin iyi insanları, doğru olanlar her zaman kazandılar ve kazanacaklar."

'ALGI PEŞİNDELER'

"Rakibimiz akla hayale gelmeyecek şekilde bir algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve özellikle MHK gereken desteği vermektedir. Son Sivasspor maçını gördünüz. Orada olanlar, hakemin davranış bizi kabul edilemez. Bu konuyla ilgili gerekenleri söyledik, gereken başvuruları yaptık. Davranış biçimimiz futbolda bir kaosun çıkması değil bir hak arayışıdır. Umuyorum ki futbolu yöneten kurumlar ve kişiler bundan sonraki dönemde gereken tedbirleri almak suretiyle futbolun kaosa sürüklenmesini engelleyeceklerdir."

'ELİNİ KIRARIM AÇIKLAMASI'

"Geçtiğimiz hafta bir ifade kullandım. Ben 'Galatasaray'ın başarısına el uzatanın elini kırarım, göz dikenin gözünü oyarım' dedim. Bu ifademin arkasındayım. Herkes bu ifademi şöyle anlasın. Galatasaray örnek bir kulüptür. Galatasaray Türkiye'nin en büyük spor markasıdır. Biz mücadelemizi yeşil sahalarda yaparız. Kimsenin hakkına da müdahale etmesine izin vermeyiz."

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"AKLA HAYALE GELMEYECEK DAVRANIŞLAR"

"Galatasaray'ın yeşil sahada gösterdiği performansı engellemek için çeşitli mihraklardan akla hayale gelmeyecek çeşitli davranışlar görüyoruz. Bununla kulüp olarak mücadele ediyoruz. Maçlarımızı taraftarımız ve camiamız seyrediyor. Buradaki uygulamalar hepimizi üzmektedir. Son dönemde yapılan açıklamalar Galatasaray'ın hedeflerini engelleyemeyecektir. Bütün bu engellerin üzerinden geçip Galatasaray'ı hak ettiği başarılara taşımak üzere ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz."

'KENDİMİZİ OLMADIĞIMIZ GİBİ GÖRMÜYORUZ'

"Futbol takımımız hem Türkiye'de hem de Avrupa'da hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Avrupa'da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye'de 25. şampiyonluğu kazanıp gerçek 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz. Başkaları gibi istatistikleri kendi istediğimiz gibi yorumlayıp kendimizi olmadığımız gibi görmüyoruz, işimize bakıyoruz."