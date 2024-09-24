Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye 'katil' benzetmesi! Derbi sözleri: Yatarak izledim | Tartışma yaratan sponsorluk ve karaborsa bilet iddiaları...

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair HT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Özbek'in açıklamaları:

TARTIŞILAN SPONSORLUK KONUSU

"Biz aslında spor haberleri yapan portala sponsorluk anlaşması yaptık. Galatasaray'ın 40'a yakın sponsoru var. Bizim yaptığımız anlaşmaların hepsi de tek taraflı anlaşmalar. Galatasaray temsil ettiği markanın prestji, ağırlığı, etik değerlerine uymayan bir şey olduğu zaman tek taraflı fesih hakkı vardır. Hassasiyeti hissedince hemen askıya aldım. Şu anda incelemede. İşin esası nedir diye inceliyoruz. Bizim konuştuğumuz kısım haber sitesi niteliğinde olan kısmıydı. Rakamsal boyutu önemli değil. Böyle bir bahis sitesinin sponsoru olup olmadığımız sözkonusu. Camiaların ve toplumların hassasiyetini hissettik ve askıya aldık. Şu anda inceliyoruz. Bu marka yurt dışında birçok takımın sponsoru. Burada Galatasaray her zaman şuna dikkat etmiştir. Ülkesinin hassas olduğu konularda en çabuk reaksiyonu veren kulüplerden bir tanesidir."

Haberin Devamı

"BU TAMAMEN BİR HABER PORTALI"

"Bu tamamen bir haber portalı. Dediğiniz rakamlar yok. 2 sene için yaklaşık 14 milyon civarında. Hiç para almadık. Birinci gün hassasiyeti görünce askıya aldık. Rizespor maçına çıktık. Baktık ki büyük hassasiyet var hemen askıya aldık. Galatasaray kendi değerleri ve ülkesinin hassasiyetleri çerçevesinde tek taraflı fesih hakkımız vardır. Şu anda askıya aldık ve konuyu inceliyoruz. Galatasaray'ın bu tip konularda hassasiyetini tarif etmek mümkün değil, çok hassasız. İncelemenin sonunda çıkabiliriz veya devam edebiliriz. Şu an inceliyoruz."

"TFF'YE SORDUK"

"TFF'ye sorduk. Maçlardan önce TFF'ye formayı göndeririz, bakar, cevabını verir. Bu konuda cevabını verdi, isme, markaya itirazı olmadan, 'reklam boyutları tamamdır, bütün sorumlulukları size ait olmak üzere maça çıkabilirsiniz' dedi. Halbuki bu kadar bilinen bir şey ise, bize demesi lazımdı ki 'Bunda hassasız bu formayla çıkma' diyebilirdi. Hangi konuyu sorarsanız sorun, yasal bir sorumluluk varsa bunu kulübün üzerine bırakması son derece doğaldır. Kurumsal çerçevede bu işle ilgili profesyonellerimiz var. Formanın önü, arkası, yan tarafı bütün bunlara bağlı olarak bir pazarlama aktivitesinde bulunuyorlar. Bu konuyla ilgili talepleri değerlendirerek yönetime sunuyorlar. Yönetim de rakamsal boyutuna da bakmak suretiyle kabul veya reddediyor."

Haberin Devamı

"BU KONU İÇERİDE TARTIŞILIR"

"Bu konu içeride tartışılır. Konuyu askıya aldık, tekrardan söylüyorum. Yurt dışında örnekleri var. Torino kulübüne girin, o kulübün sponsoru. Olayı bu seviyeye getirmemek lazım. Elbette ki burada birçok manada reaksiyon oluştu. Merit otelleri ismimizi kullanıyorsunuz diye ihtarda bulundu. Bunlar bizim bildiğimiz şeyler değildi. Kendi içlerinde de bir tartışma varmış. Galatasaray çevresinin, ülkesinin ve bu işle ilgili kişilerin hassasiyetini her zaman dikkate alır. İncelemenin sonunda Galatasaray kararını verecektir."

"DERBİYİ EVDE YATARAK İZLEDİM"

"Salıdan cumartesiye kadar futbol maçının, Fenerbahçe maçının heyecanı elbette ülkeyi sarmış vaziyette. Salıdan cumartesi'ye kadar yapacağımız o kadar çok iş var ki. Sadece derbiyle değil diğer konularla da ilgilenmemiz gerekiyor. Salı ve cumartesi arasında o kadar rahattım ki. Başka oynadığımız maçlardan daha rahat bir salı, cumartesi geçirdim. Son dönemlerde kurmuş olduğumuz büyük bir üstünlük var Fenerbahçe'ye karşı. Hem deplasmanda hem de genel olarak bakıldığı zaman. 10 gol atmışız, 2 gol yemişiz. Gerçekten maçla ilgili hiçbir endişemiz yoktu. Hatta maça gitmedim. Evde yatarak izledim, o kadar rahattım ki. Gergin bir ortamdı o yüzden derbiye gitmedim. Nitekim orada bazı gerginlikler olmuş. Sahada gerginlik olmadı. Bizim için rahat maçtı. Okan Hoca da takımı çok iyi hazırladı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Galatasaray için artık alışkanlık haline geldi. Fenerbahçe derbileri bizim için deplasmanda kolay geçen derbiler."

Haberin Devamı

"ÖZEL GALİBİYET PRİMİ VERDİM"

"Derbi galibiyeti için özel galibiyet primi verdim ama rakam söyleyemem. Bu oyuncularımla benim aramdaki bir şey. 30 milyon kişiyi sevindirmiş bir takım. Dolayısıyla bunun rakamla ölçülmesi son derece yanlış. Amerika'da bile New York'ta kutlama yapıldı o gece. Böyle bir şeyi maddi değer olarak ölçebilir misiniz?"

"HAKEMLE İLGİLİ TESPİTİM DOĞRUYMUŞ"

"Hakemle ilgili tespitim doğruymuş. Maçın gidişatına baktığınızda her akınımız tehlike yaratıyor, golle sonuçlanıyor. Eğer o uyduruk penaltı olmasaydı maç 5'lik 6'lık maçtı. Hakemin bunu fark ettiğini düşünüyorum. O penaltıyı verince, maçın 60. dakikası, bence farkın önüne hakemin bu kararının geçtiğini düşünüyorum. Nasıl oynadığımızı gördünüz."

Haberin Devamı

"FEDERASYONDAN BEKLEDİĞİMİZ TEK ŞEY ADALET"

"Trabzonspor bir açıklama yaptı TFF ile ilgili. Federasyon bizim federasyonumuz. Federasyonu biz seçtik. Daha lig başlayalı yakın zaman olmuş iken federasyon hakkında çok yorum yapmak bence doğru değil. İki aday vardı, birisini tercih etmek zorundasınız. Bir adayı seçtik. Bir tarafa oyumu kullandım. İki tane aday çıktı. Servet Bey çıkmıştı, o çekildi. Başka adaylar çıkmak istedi, çıkmadı. Önümüzde iki alternatifli seçim vardı, biz de bunlardan birisini tercih ettik. Geçmişten gelen olayları dikkate alarak tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyoruz. Federasyondan beklediğimiz tek şey adalet. Geçen sene bir hakem hakkında konuştum, Atilla Karaoğlan hakkında. Galip geldiğimiz maçtan sonra. Daha ligin başında. Başka hiçbir hakem hakkında yorum yapmadım. O gün bir başkan sezon boyunca bir tek hakem hakkında konuşmuş. O gün maçtaydım, çok kötü yönetti, Galatasaray aleyhine kötü yönetim yaptı. Maçı kazanmış olmama rağmen hakemi eleştirdim."

Haberin Devamı

"HAKEM Mİ KALMADI?"

"Önemli bir maça çıkıyoruz, bu böyleyken niye tekrar onu benim maçıma gönderiyorsun? Hakem mi kalmadı? İnadına mı? Bunların dikkate alınması, kulüplerin hassasiyetlerinin dikkate alınması bence önemli şeyler. Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe maçında verdiği penaltıyla maçın akışını değiştirdi. Tarihi bir farka gidecekti maç. 4-5 olacak maçtı, görüntü öyleydi, penaltı uyduruktu."

"BİR "VAR" MESELESİ VAR"

"Bu dünyada da böyle, sadece Türkiye'ye mahsus değil, elbette hakemlerin daha dikkatli, adaletli olmaları lazım. Bir VAR meselesi var. VAR, hakemlere büyük destek veren sistem. Bu atamalarda MHK'nın çok daha hassas, kurumların hassasiyetini dikkate alarak atama yapmasında fayda var. Geçmişte yaşananlara bakarak yapmaları lazım. Geçen sezonda algoritmayla hakemler atanıyordu. Bu dönemde MHK nasıl atıyor bilmiyorum. Atilla Karaoğlan'ın algoritma sonucunda mı çıktığını bilmiyorum."

KARABORSA BİLET SATIŞI İDDİALARI

"Bir şeyi nasıl iddia edersin? İddia etmek için ne lazım? Elinde kanıt olması lazım. Bir fotoğraf, bir resim, bir yazı. Elinde tespit olur. İddiada elinizde kanıt olması lazım. Burada öyle bir şey yok. Dolayısıyla iddianın altını dolduracak, iddiaya temel olabilecek kimsenin elinde bir kanıt yok. Ne var peki? Bir şeyi iddia ettiğinizde kanıtınız yoksa bu dedikodu haline dönüşür. Şu anda bu dedikodudur. İddia değildir. Bu konuşulmaya başladığı günden itibaren, sponsorluk lansmanında, divanda çıktım dedim ki, 'Arkadaşlar böyle bir şeyi iddia ediyorsunuz, iddia ettiğiniz konuyu getirin bana, elinizde ne bilgi, ne kanıt var, kapım açık. Babamın oğlu olsa kafasını koparacağım' dedi. Hiçbir şey getirmediler. Son zamanlardaki konuşmalara dikkatinizi çekmek isterim. Bunu iddia şekilde ortaya atanlar, bu dedikoduyu konuşanlar sonra 'Ben Ahmet'ten duydum. Ahmet'e soruyorlar 'ben Mehmet'ten duydum'. Mehmet'e soruyorlar 'Ben Hasan'dan duydum'. Bu bir dedikodudur, iş hukuka aksetmiştir. Şu an konu yargıda. Bizzat bu talebi yaptığım zaman insanlardan elindeki bilgiyi belgeyi talep ettikten sonra kimseden bir şey gelmedi."

"HALKA AÇIK ŞİRKET BÖYLE BİR ŞEYE TAHAMMÜL ETMEZ"

"Dedikodular öyle bir çerçeveye bürünüyor ki, bu kez kişiler itham ediliyor. Sadece masuniyet karinesi değil. Galatasaray Genel Kurulu bu insanları doğru düzgün kişiler olarak seçiyor. Siz bu kişiler hakkında iddia, dedikodu ortaya attığınızda herkes gibi bu kişiler rahatsız oluyor. Eray onun için öyle bir tavır sergilemiştir. Bilet karaborsası, 56 milyon Euro ile transfer yapıldı, kara paraydı dediler. İş bambaşka boyuta geldi. Halka açık şirket böyle bir şeye tahammül etmez. Savcılık soruşturması yakında neticelenir. O zaman gerçeği öğreneceğiz. İnsanlar önce ne demiş, savcıya ne demiş?"

"BÜTÜN MAÇLARIN BİLETLERİ KARA BORSADA VAR"

"Konuşulmaya başladığı günden itibaren hem içeride, hem Pasolig'e gittim. İnsanlarla konuştum. Bir kişi bazı bilgiler verdi. Belge verdi. Onun peşine gittim. Bizimle alakasının olmadığını, kulubün dahli olmadığını tespit ettim, başka da bir şey gelmedi. Karaborsa dünyada var mı, yok mu? Karaborsa dünyada var. Amerika'da basket maçına gitseniz de var, olimpiyatlarda da var. Bir sürü portal var. Bütün maçların biletleri karaborsada satılıyor. Bu karaborsa ne bir kulübün nezdinde sadece oluşuyor ne de sadece futbolda oluşuyor. Böyle bir sistem var. Sistemin içinde iddia edilen, daha doğrusu dedikodu şeklinde söylenen husus; Galatasaray'da 18 kişi konuyla sorguya alındı, bunun içinde 2 tane yönetim kurulu üyesi var. Kendi yönetimime bakıyorum kimsenin savcı tarafından çağrılması söz konusu değil. Çağırıyoruz kimse bize bilgi, belge getirmiyor. Bu bir dedikodu şeklinde kaldı. Hukuka intikal etti, yakında neticelenecek. Bu konuyu konuşan kişilerin savcılıkta ifadeleri alınıyor. Bu dedikodudan Galatasaray halka açık şirket olması hasebiyle, dolayısıyla Galatasaray'a zarar vermek üzere ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Önemli bir rakibimizin bu dedikodulara istinaden Maliye, İçişleri Bakanlığı, THY'ye şikayet etmesi."

"CİNAYET YERİNE İLK GELEN KATİLDİR"

"Daha önce söylediğim söz vardı; diyordum ki rakip kulubün iddiaları çerçevesinde cinayet yerine ilk gelen katildir. Burada katil biraz geç gelmiştir. Bu bile nereden neşet ettiğini işaret ediyor. Bu dedikodunun peşinde koşan rakibimiz her yere şikayet etti. Biraz aynaya bakmak lazım. Bunu iddia eden kişiler. Portallara girdiğinizde en başta Fenerbahçe-Galatasaray'ın biletleri karaborsada satılıyor. Maç günü yaklaşık 10 bin bilet satma hakkımız var. 10 bin biletin yüzde 92'si Pasolig vasıtasıyla satılıyor. Biz 10 bin biletin 700-800 tanesini kurumlara, futbolcuların ailelerine gönderiyoruz. Pasolig üzerinden yapılıyor. Bileti elden şu paraya alıp bu paraya satmak mümkün değil. Birileri dedi ki, 'bu karaborsadan elde edilen parayla transfer yapıyorlar'. Böyle bir şey olabilir mi? 55-60 milyon Euro karaborsadan para kazanıyor, Galatasaray bundan transfer yapıyor deniyor. Allah aşkına bütün maçları karaborsa yapsak bir sezonluk gelirimiz zaten bu kadar. Bunun net cevabını yargı verecek. Bunu konuşan isimler şu anda savcılığa davet ediliyor."

"KİME GİTTİYSEM NE ELİNE BELGE VAR NE BİR ŞEY..."

"Çok net söyleyeyim; bu konuyu kimler konuşuyor. Onlara çağrı yapıyorum. Yanlarına gittim. 'Bunu neye dayanarak konuşuyorsun' dedim. Ben kulübün başkanıyım, sen de Galatasaraylısın. Kime gittiysem ne elinde belge var ne bir şey. Ama bu dedikodu durmuyor. Savcılığa gittim 'Bu iddialar var, halka açık şirketim, kulubümün prestijine zarar veriyor bu iddialar. Sayın savcım lütfen bu insanları çağırın sorun' dedim. Bu bilgi ve belgeyi talep etmeme rağmen bana vermiyorlar. Ben de savcıya gittim 'Sayın savcım bu şahıslar bunları neye dayanarak söylüyorlar? Siz sorun, neye göre iddia ediyorlar? Eğer bu iddialar doğru değilse gereğini yapın' dedim. Bu iddiaların peşine düştük, doğruluğunun araştırılması ve ortaya çıkarılması için. 'Yüzde 1 şüphe arzeden konu varsa bunu yüzde 90 olarak değerlendirin' dedik."