×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dursun Özbek'ten Barcelona maçı açıklaması: 'Gayet güzel olacak!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Dursun Özbek#Barcelona
Dursun Özbekten Barcelona maçı açıklaması: Gayet güzel olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 20:29

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a katkısının büyük olacağını düşündüğünü söyleyerek, "Hem İstanbul'un tanıtımında hem de turizm anlamında birçok seyirci İstanbul'u görme fırsatı bulacak" dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısı, Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kupa finalinin 6 Şubat 2027'de Galatasaray'ın stadında oynanacağı açıklandı.

"FİNAL BİZİM STADIMIZDA OYNANACAK"

Toplantıya katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İspanya'nın 4 büyük kulübünün oynayacağı yarı final ve final maçları İstanbul'da oynanacak. Final bizim stadımızda oynanacak. İstanbul'a katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Hem İstanbul'un tanıtımında hem de turizm anlamında birçok seyirci İstanbul'u görme fırsatı bulacak" diye konuştu.

Gözden KaçmasınOkan Buruk’un Trabzonspor 11i netleşti Osimhen kararı belli olduOkan Buruk’un Trabzonspor 11'i netleşti! Osimhen kararı belli olduHaberi görüntüle

"GAYET GÜZEL BİR MAÇ OLACAK"

Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanına geleceğinin hatırlatılması üzerine ise Özbek, "Hazırlanıyoruz, gayet güzel bir maç olacak. Herkesi de davet ediyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Dursun Özbek#Barcelona

BAKMADAN GEÇME!